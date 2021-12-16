南京女飽受怪病折磨數年 進食喝水皆如「吞刀片」般劇痛
江蘇南京腦科醫院近日接診了一名被「怪病」折磨數年的女患者，其吃東西、喝水甚至連咽吐沫時，喉嚨都會感受到如同「吞刀片」一樣的痛楚，吃了很多藥都沒用。經檢查，原來導致他生活嚴重受影響的元兇是一種少見的神經疾病「舌咽神經痛」。
據了解，該患者有此症狀已有三四年，此前曾求醫各大醫院，包括耳鼻喉科、疼痛科，但都沒查出病因。由於喉嚨一直像刀割般痛，他生活被嚴重影響，更出現抑鬱、焦慮。近日，她輾轉來到南京腦科醫院就診，經核磁共振檢查，終於確診舌咽神經痛。
據介紹，舌咽神經是腦內的一根神經，主要管咽後壁、扁桃體、舌根底部、耳朵底部的感覺。其在出腦幹的位置被血管壓迫到後，會導致神經異常地釋放生物電，產生如電擊、刀割、針戳般的疼痛感，一天最多可痛上數百次。而該病的年發病率僅得10萬分之0.2至0.7，很容易被誤診和漏診。
舌咽神經痛可以通過手術來治療，醫生介紹，手段只是在耳朵後切一個6厘米長的口子，之後通過腦組織的縫隙找到壓迫舌咽神經的血管，再把神經和血管之間分開。經治療，患者情況已經好轉，終於能安心地睡上一覺。
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文章授權轉載自《香港01》
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