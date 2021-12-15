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百萬土豪裝？網友估算上海小學生全身行頭 驚呼「踩到怎辦」

聯合新聞網 / 綜合報導
網路上流傳「上海小學生升旗」畫面，有人指出其中一名小學生全身行頭價值不斐。 圖擷自微博
網路上流傳「上海小學生升旗」畫面，有人指出其中一名小學生全身行頭價值不斐。 圖擷自微博

貧窮限制了你的想像力嗎？網路上流傳「上海小學生升旗」畫面，看似平凡無奇的學生集會，卻有網友指出其中一人全身行頭價值「堪比一間套房」，尤其鞋子更是要價81萬人民幣（約新台幣353萬元）的Nike限量球鞋，「土豪裝」讓網友咋舌「不小心踩到怎賠得起？」

日前上海一所小學的升旗集會被人側拍PO網，其中一名學生的穿搭更引起網友議論，只見他身穿要價3.8萬人民幣（約新台幣16.6萬元）的LV羽絨外套，褲子較便宜「僅要價」3760人民幣（約新台幣1.6萬元）。

最令人吃驚的便是他腳上一雙Nike限量版球鞋，這雙「Nike Mag」是電影《回到未來》中主角所穿鞋子的復刻款，全球限量89雙，售價上看人民幣81萬（約新台幣353萬）。

上海小學生「土豪套裝」曝光後，網友紛紛驚嘆「別看穿在這名小學生身上不起眼，不過僅僅一身下來一套房就沒了」、「幾乎是一輩子都賺不到的錢，果然人比人氣死人」、「不小心踩到他的鞋，怎麼賠得起」；不過也有人認為可能「全身都是假貨」，他表示Nike Mag全球限量僅89雙，質疑Nike應該不會特地製作一雙「兒童尺寸」的限量版鞋子。

小學 上海 土豪 假貨 Nike

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