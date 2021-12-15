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男童被兩陌生男尾隨「狂問地址騷擾」機智巴士司機出招解救

香港01 / 朱利安
河南省1名男童日前被陌生男子尾隨上車，其間不停被問個人資料，幸好最後獲巴士司機出手相救。 圖／微博影片截圖
河南省1名男童日前被陌生男子尾隨上車，其間不停被問個人資料，幸好最後獲巴士司機出手相救。 圖／微博影片截圖

若懷疑身邊的人遇上罪案，不應擔心自己太多疑，因為其小舉動隨時能助人脫離險境。中國大陸河南省1名男童日前於晚上乘搭巴士，遭2名陌生男子尾隨，不停被問住所和學校地址、父母工作情況等，其間有乘客欲幫助男童，卻引來男子不滿，此時女司機得悉事件，便果斷地叫男童坐在她附近位置，最後更以1個舉動成功讓男子知難而退。

據陸媒報道，事發於大陸河南省洛陽市，1名男童於晚上6時許乘搭巴士，被2名陌生男子尾隨「套話」，不但上車後直接坐男童身後，又不停問他有沒有帶手機、住所地址、就學情況、父母職業和會否擔心他太晚回家等。這時附近1名女乘客問男童是否認識2人，提醒他毋須回答陌生人問題，結果與陌生男子口角。

巴士司機海亞娣目睹事件後，便叫男童坐在她身邊，其後發現該2名男子準備在男童目的地車站下車，立即借故叫住男童，並在男子下車後迅速關門，向其他乘客解釋情況，聯絡小朋友的母親，通知對方前來接走他。

事後男童為了感謝司機當時伸出援手，親筆寫感謝信送給對方。司機接受媒體採訪時解釋，當下只擔心男童的安危，寧願誤會也不要置他人於危險之中，「我當時就想如果這小男孩要是讓壞人給抓走了，這整個一家都完了，就沒想那麼多，就聽見了就管了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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