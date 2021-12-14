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買「生靈芝」呵護照料2年！男童失手摔破意外揭殘酷真相

香港01 / 撰文： 布萊恩
上周六（12月11日），李女士的兒子不小心把其中一盆靈芝打碎，才發現原來她一直悉心養護的靈芝，竟然是假的。圖／截自影片
上周六（12月11日），李女士的兒子不小心把其中一盆靈芝打碎，才發現原來她一直悉心養護的靈芝，竟然是假的。圖／截自影片

「你盆是假的！」大陸早前有女子從鮮花店買來盆栽，悉心澆水照顧半年後，才發現那是假花，事件引起網民熱論，但原來這還「未夠假」，河北有另1名女子的遭遇更崩潰！事主於2年多前買來2盆靈芝，當時老闆還告訴她靈芝可以食用，事主買回家後耐心栽種，每星期都會給靈芝澆水，期待可以食用補身。沒料到早前兒子把其中1盆靈芝打翻，盆子碎裂後才揭發原來是假靈芝，事件令她生氣不已！

購買靈芝買回家的李女士表示，2年多以來一直有定時澆水，直到上周六（12月11日），其年幼兒子不小心把其中一盆靈芝打碎，才發現自己悉心養護的靈芝竟然是假的，「我當時就想，我再換個（靈芝）盆，然後拿起來一看，才看到靈芝底下連着木頭，還有釘子，靈芝捏碎了都是木屑，才知到這個靈芝是假的」。

驚悉靈芝真相後，李女士自言有些哭笑不得，「畢竟靈芝養了2年，當時買的時候店老闆還告訴我可以吃」。不過幸好李女士未有吃下假靈芝，否則後果不堪設想。

事件引來網民爆笑，「原諒我不厚道的笑了」，亦有網民驚訝兩年來靈芝一直維持原貌，為何李女士沒有察覺，「2年一點沒長，都沒發現，也是很強的」。不過也有網民稱靈芝應該是真的，「我網上買了菌包，自己種出過靈芝，乾了刷油就是這樣的」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自香港01》

網紅 盆栽 香港 主播 央視

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