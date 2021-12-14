連兩期破億彩票中獎人都有相同痣？網友諷：比中獎還難

中國大陸「海南體育彩票」連續兩期的中獎人，被眼尖的網友發現曝光的兩人，在脖子左側皆有一顆一模一樣的痣。讓大陸網友怒轟體彩似乎作票，而該名「中獎人」還穿上了體育彩票的官方衣服，讓人更加懷疑連續兩期總共逾3億新台幣的中獎金額，是流到哪去了。

《新浪網》報導，由中國海南省官方發售的「海南體育彩票」，被質疑包括11月30日、12月1日領獎的連續2期千萬(人民幣)大獎的中獎人是同一人，因為網友發現兩人「在頸部的同一位置有一顆一樣的黑痣」，還穿上了體彩官方衣服，疑似是「工作人員」，引起網友砲轟官方作票。

資料顯示，12月1日的頭獎獎金為人民幣2500萬元（約台幣1億903萬元），11月30日的獎金更達4834萬元人民幣（約台幣2億1083萬元）。海南體彩稍早已回應表示，經查證後兩人「不是同一人」，但這樣單方面的說明，並無法讓大陸網友滿意。

《瀟湘晨報》則報導，這兩次頭彩的領獎者皆是「王先生」，且年齡都是「80後」，12月1日領獎的王先生是「新海南人」，在海口經商，表明自己是「大樂透資深玩家」；11月30日領獎的王先生，則是「海南屯昌本地人」，也是資深玩家，透露自己已有十幾年買彩票經驗，巧合的是，兩人在中獎後都一致表示會捐款給「海南省青少年希望基金會」。

大陸網友認為，既然中獎者的疑點重重，就該在保護兩名中獎者隱私的情況下，邀請警方、公證部門，媒體甚至網友同時見證釋疑。有網友嘲諷這次中了千萬人民幣級別的中獎者，「同一個地方、同樣大小、同樣顏色的痣，你這比中彩票可難多了。」