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作業神器「掃一掃答案秒出」 陸官方宣布下架：惰化學生思維
近日，中國大陸教育部辦公廳印發通知，對教育App管理推動與「雙減」政策銜接提出要求。通知指出，對於提供和傳播「拍照找題目」等惰化學生思維能力的不良學習方法作業App，暫時下線。
據了解，中國有多款作業App主打「將作業題目拍照上傳」就可以立刻獲得答案。教育部日前發布通知指出，這類「拍照找題目」的App惰化學生思維能力、影響學生獨立思考、違背教育教學規律，稱要將此類不良學習方法的作業App，暫時下線。若整改到位並經省級教育行政部門審核后，可恢復備案；未通過審核的，撤銷備案。
今年7月，為減輕學生和家長負擔中國推出「教育雙減」政策，今年秋季學期是中國中小學落實教育「雙減」政策要求的第一個學期。除嚴打學科類校外培訓課程，教育部此前更召開記者會提到，要取消小學一二年級的紙筆考試，小學階段不再有期中考試，並表示要減輕學生過重作業負擔。
針對線上學科類培訓機構，教育部近期的通知指出，中國各地教育行政部門完成中小學線上學科類培訓機構審批前，暫停中小學線上學科類培訓App的備案工作，已備案的相關教育App暫時從平台下線。中小學線上學科類培訓許可後，提交恢復備案申請，經審核通過後恢復上線；未獲得中小學線上學科類培訓許可的，撤銷備案。線上學科類培訓App也教育部規管之列。
而針對學前線上培訓App，該通知提到，將不再受理學前線上培訓App備案申請，已備案的相關App予以撤銷。另外，過去教育部APP平台受理關於「雙減」校外培訓工作的相關投訴，也將不再受理。對於校外培訓的相關政策詢問，則改以校外培訓監管部門解釋為主。
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文章授權轉載自《香港01》
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