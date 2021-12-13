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前女友感冒昏睡 假暖男到府照顧「扒眼皮掃臉解鎖」轉走67萬
廣西南寧黃姓男子因欠下大量賭債，去年趁前女友感冒昏睡時，翻開女友的眼皮，解開手機的人臉辨識鎖，轉帳共15.41萬元（人民幣．下同．約67萬新台幣）到自己的戶口。前女友起床後發現黃男失蹤，錢又被偷了，氣得馬上報警，法院近日宣判，判處黃男有期徒刑3年6個月，罰金2萬元（約8.7萬新台幣）。
根據《上觀新聞》報道，黃男現年28歲，因賭博欠下大量債務，便產生了從前女友那裡弄錢的念頭。2020年12月26日，黃男打電話給前女友，說要當面商量償還交往期間借給對方的6萬元（約26萬新台幣）。
當天下午，黃男提着一些食材來到了前女友家，主動表示要煮飯，並在得知前女友感冒後，貼心的買藥給女友吃。而前女友吃了黃男買來的藥之後，很快就昏睡過去。
見前女友昏睡，黃男很快拿了前女友的手機，先用前女友的指紋解了鎖，又打開支付寶等App，接著翻開前女友的眼皮，又解開了人臉辨識鎖，轉帳共15.41萬元到自己的戶口，並在離開前偷走了對方的另一支手機與外套。
前女友起床之後，發現手機有多封轉帳短訊，立刻打電話給黃男，但都無人接聽，於是決定報警。警方今年4月逮捕黃男，發現他2016年就曾因詐騙罪被判處有期徒刑3年，早已有過前科。隨後，當地檢察院也於今年9月以竊盜罪起訴黃男。
當地法院近日作出判決，認定黃男以非法佔有為目的，採用秘密手段竊取他人財物，數額巨大，構成盜竊罪，判處其有期徒刑3年6個月，並處罰金2萬元。
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文章授權轉載自《香港01》
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