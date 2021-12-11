店家在員工頭上天花板裝17支監視器 網友笑：零死角監控

現在很多店舖都會裝設閉路電視鏡頭，防止扒手有機可乘，不過香港大埔1間連鎖餅店就被發現全店安裝了17支鏡頭，一支支吊下來儼如聖誕裝飾，因而引起網友熱議，有網民質疑目的是為監察員工，「零死角監控」，但也有人估計「太多賊了」，店主迫於無奈這樣做。涉事店舖Chateraise回覆《香港01》查詢稱，大埔超級城分店設置閉路電視，原意僅為方便商品存庫管理之用，絕無侵犯客人私隱意圖。

有網民日前在facebook群組「大埔 TAI PO」分享Chateraise位於大埔超級城分店的「吊Cam陣」奇景，形容是「新派聖誕裝飾」。從照片可見，店舖位間不大，但驟眼看天花板已有超過10支閉路電視鏡頭，加上差不多20盞燈，令人有錯覺以為是用來佈置的吊飾。

照片隨即引起群組內熱議，不少人都被「吊鏡頭陣」嚇壞，「賭場嗎？這麼多攝影機」、「他們的蛋糕是鑲金的嗎？」，笑言多到好像「copy and paste（複製及貼上）」。有街坊表示，全店總共有17支鏡頭，「職員話前一日下班還沒有，第二日回去工作就變成這樣，連自己都笑了」，有人就質疑是否為了監察員工工作表現。不過有網友就指出，大埔分店經常排滿人龍，成為「多手黨」容易入手的目標，相信是經常被人偷貨。

Chateraise回覆《香港01》記者查詢指，有關大埔超級城設置的閉路電視，原意僅為方便商品存庫管理之用，絕無侵犯客人私隱意圖。公司明白市民或對此有疑慮，故在店內張貼了閉路電視運作中的告示，亦對存取閉路電視影像有嚴格指引，並嚴格遵從個人資料（私隱）條例，為客人提供安全、安心的購物環境。

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文章授權轉載自《香港01》