港版觸不到的戀人 情侶分隔2年機場禁區遙望相見「好滿足」

新冠肺炎於去年初爆發，至今已接近兩年。疫情反覆，政府的檢疫措施寧緊勿鬆，好多家人、情侶、朋友已好久無法見面相聚。

早前《香港01》于香園圍口岸旁觀察，深圳河兩旁滿是揮手見面的人，高聲叫到對岸，嘗試與親友「面對面」傾談。為見對方一面，可以窮盡多少方法？在製作公司工作的Wallas已兩年未見女友，為見女友一面，竟想到想買一張機票僅為入禁區見女友解相思之苦。

不過，Wallas考慮過到機場禁區相見，擔心之後會被當成抵港人士而需隔離檢疫，遂退而求其次，選擇到在離境大堂與禁區一個可互相看見的地方見面，兩人相隔僅20公尺。

以往天涯若彼鄰，遠距離戀愛仍可在大時大節相聚。但疫情持續兩年，不少相隔兩地嘅情侶兩年沒辦法見面。在製作公司工作的Wallas與在美國讀書的女朋友已兩年未見，想盡辦法終於想到可趁女方到香港轉機時，在機場聚一聚，但這一聚卻是看得見卻觸不到。

Wallas話，與女友不見多時，但剛巧暑假後在上海實習的女朋友會回紐約，曾考慮過購買最便宜的新加坡機票，純為走入禁區與女友相見。但擔心到禁區再出來會被迫檢疫隔離，於是決定放棄，不過要見女友心卻不變。到女友轉機當日，Wallas一早到機場嘗試尋覓適合地址見面，發現離境大堂麥當勞外可看到禁區內情況，即決定在這裡與女友見面。

Wallas回憶說：「女友一見到我，很有默契地拿起手機通話，這樣看著對面的她，和平日講電話很不一樣，但終於可以看到真實的她了。」隔著20公尺往外對望，就這樣維持大約一個多小時，直至要去搭飛機才離開結束「會面」，我們笑言，剛開始的一刻，好像是電影中到監獄探監情景，既遠又近，不同的是無法像監獄可以隔著膠板感受到對方手掌的溫度，但遠遠看到已十分滿足，這樣感覺很不一樣。「跟facetime不太一樣，就好像Youtube看演唱會同紅館的分別，興奮程度是一個人在面前已有前所未有的盛宴。」

其實，Wallas於疫情前半年認識現任的女朋友，本身二人分隔上海、香港兩地，考慮到短短倆小時機程可相見，問題不大，疫情前女方到美國升學，想不到遇上久久不完的疫情，因工作及學業的問題，難以花上21日的隔離，兩年前一別，再難以握著對方。

對於身邊也不不少因分隔兩地而分手的情侶，能夠找到一個雙方接受長時間遙距戀愛，又獲大家信任的女朋友的很難得，問他過程是否「挨」得很辛苦？「因為他而沒那麼難挨，無話沒什麼不行，經歷過信得過就可以，我跟他夠忙，加上大家認識身邊朋友，有信任和獨立，兩者絕一都不可，最重要，是看你跟哪個人，可能，下一次我們再見面，可能是結婚呢。」

口裡說二人不介意，但二人相處就是想著可互相扶持，看不見，觸不到的確爭得遠。Wallas亦認同，不時地工作不愉快或情緒較低落的時刻，會很是掛念，尤其女朋友提出見面，只沉默不回應，「當時怎麼想到要等這麼久，每次跟女朋好通電話，最難接的下一句就是下次什麼時候見，我只能逃避不提。」雙方不見也讓他學懂珍惜，「我們花時期去準備節日禮物，又會手寫信件留著大家的心跡，人到不能相見，就會用原始方式表達自己。」

Wallas於疫情前半年認識現任的女朋友，疫情前女方到美國升學，想不到遇上久久不完的疫情，因工作及學業的問題，難以花上21日的隔離，兩年前一別，再難以握著對方。擷自香港01

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文章授權轉載自《香港01》