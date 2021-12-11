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女童上廁所被馬桶卡住 被消防圍住淡定玩手機 真心一問網友笑翻

香港01 / 文．李納德
廣東女童屁股卡馬桶要向消防求救，但她全程花式玩手機非常淡定。微博影片截圖
廣東女童屁股卡馬桶要向消防求救，但她全程花式玩手機非常淡定。微博影片截圖

即使身陷險境，電子奶嘴仍然發揮應有威力！廣東有女童日前如廁時屁股卡馬桶，結果消防員救援時，她異常冷靜地玩手機看卡通，等待消防員哥哥想辦法，更豎起大拇指點讚，就算有人在後方用工具拆廁板，以及她還靠在消防員哥哥身上時，依然投入玩手機，快要脫困時更真誠發問：「馬桶弄爛了，我以後怎上廁所？」救人片段令網民笑翻，「還是先心疼一下小屁股吧」。

廣東茂名日前有女童上廁所時屁股牢牢卡住馬桶，消防員趕往營救，中國消防於微博分享營救過程，笑言女童全程「花式玩手機」。兩名消防員走入廁所查看女童被卡情況，問女童自己能否起來，女童積極示範，舉手上身用力向前傾，「不行，太疼了」。消防決定拆除廁板，就算消防員在她身後拿工具拆廁板，女童仍非常淡定，拿起手機繼續看卡通。

女童打側身方便消防工作時，還將身體靠在消防哥哥上躺着，繼續玩手機，豎起大拇指給消防員點讚，但一直在拆廁板的消防員看起來有點無奈。拆起廁板後，消防員「連人帶板」將女童抱出廁所，抱住她繼續用大型工具鉗開廁板，即使被消防哥哥抱在懷中，而另1名消防哥哥用比她身高還長的大鉗拆廁板時，女童依然在玩手機，可見「電子奶嘴」的威力。直到廁板快被拆爆時，女童突然醒起沒了廁板「我怎麼上廁所」，令人哭笑不得。

影片令網民笑翻，笑問她到底是怎樣卡住的，「奇奇怪怪的卡又多了一個」、「淡定的很啊，以後是幹大事的人」，又提醒她馬桶和廁所板壞了事小，「沒有馬桶叫媽媽再買就行」。又有人提到女童可能忘了重點：「不是應該喊：『屁股還沒擦呢！』」

女童用力都拔不出屁股，消防都拉不出下，要剪破廁所板。微博影片截圖
女童用力都拔不出屁股，消防都拉不出下，要剪破廁所板。微博影片截圖

消防員抱女童出廳，她還是堅持玩手機。微博影片截圖
消防員抱女童出廳，她還是堅持玩手機。微博影片截圖

消防員抱女童出廳，她還是堅持玩手機。微博影片截圖
消防員抱女童出廳，她還是堅持玩手機。微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

消防員 馬桶 廣東 卡通

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