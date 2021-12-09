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用寶特瓶開鎖作案！小偷連續入屋竊盜 示範製作過程引網議

香港01 / 李納德
大陸安徽連續傳出竊盜案，犯人遭逮後，發現其作案工具竟然是由寶特瓶所製。 示意圖／ingimage
大陸安徽連續傳出竊盜案，犯人遭逮後，發現其作案工具竟然是由寶特瓶所製。 示意圖／ingimage

常說高手在民間，但發明「寶特瓶開鎖」這種特殊技能用於竊盜還是不對的！大陸安徽蚌埠市日前有多戶人家遇竊，警方調查後拘捕一名男子，他涉嫌連續犯下逾10宗竊盜案，匪夷所思的是他的作案工具，竟然只是普通寶特瓶。警方要求他在審訊室演示製作開鎖工具的過程，只需寶特瓶和剪刀就完成，惟警方的影片只顯示了兩個步驟，已惹來網友熱議，卻又紛紛不滿「教程怎麼不放完」，但又慨嘆疑犯既然懂這樣的技術，早應去開間開鎖公司。

安徽蚌埠市近日有多名民眾報案，指家中被賊人爆竊，龍子湖的警員調查後拘捕一名男子，指他涉嫌用「特殊技術」開鎖入屋盜竊逾10次，而他的作案工具，竟然只是普通寶特瓶。

警方在審訊室內給了嫌犯一個膠樽，要求他即場示範如何用舊寶特瓶製作開鎖工具，只見嫌犯先用剪刀嘗試從瓶口剪開寶特瓶，之後又朝瓶身打橫剪開寶特瓶，但警方並未上傳整個示範過程。疑犯目前被刑事拘留，全案仍然在查。

製作開鎖工具的片段只有一點點，令求知欲旺盛的網友質疑「教程怎麼不放完」，有人笑言是「技術太先進，不能展示全部」。不過，有網友認為疑犯既然懂這種特別技能，明明是「人才」，早應用於正途，「打工是不可能打工的，找鎖廠合作吧」、「可以申請專利了」、「這手藝去搞個開鎖公司的生意多好」。

這名竊盜犯僅使用寶特瓶作為開鎖工具。圖／微博影片截圖
這名竊盜犯僅使用寶特瓶作為開鎖工具。圖／微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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