快訊

國道上班尖峰時段火燒車BMW駕駛逃出 車流回堵2公里

林秉樞咆嘯「高嘉瑜拿400萬、勞力士」 被加告誹謗罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1歲童救母？她走出廚房哄哭閙兒 下秒瓦斯突爆燃狂冒烈焰

聯合新聞網 / 綜合報導
日前有一名媽媽在廚房煮飯時，聽到一歲兒子哭鬧聲放下手邊工作出來哄他，沒想到才走出廚房不到三秒鐘，廚房裡的瓦斯瞬間發生氣爆。 示意圖／ingimage
日前有一名媽媽在廚房煮飯時，聽到一歲兒子哭鬧聲放下手邊工作出來哄他，沒想到才走出廚房不到三秒鐘，廚房裡的瓦斯瞬間發生氣爆。 示意圖／ingimage

嬰兒一個行為竟救了媽媽一命！日前有一名媽媽在廚房煮飯時，聽到一歲兒子哭鬧聲放下手邊工作出來哄他，沒想到才走出廚房不到三秒鐘，廚房裡的瓦斯突然發生氣爆，嚇得她趕緊抱起孩子衝出家門，順利逃過死劫。

這起意外發生在中國大陸廣東省湛江市，一名母親向媒體表示，事發前她在廚房炒菜，突然聽到兒子在客廳哭鬧，於是放下手邊工作走出廚房查看。就在她拿衛生紙準備給兒子擦鼻涕時，意外發生了，廚房裡的煤氣罐爆燃，「轟」的一聲瞬間火光沖天。

所幸該名母親和兒子毫髮無傷，「還好我兒子有叫我出來，不然我可能就沒命了」。氣爆畫面曝光後，引發網友熱議。有人認為，也許該名婦人以為是兒子冥冥之中幫她躲過一劫，「但實際上更大的可能是因為孩子哭了，她沒關火就離開，才會引發氣爆」、「明顯不是瓦斯桶爆炸，應該是瓦斯沒關好漏氣，遇到明火點燃空氣中瓦斯引起火災的」。

然而也有部分網友覺得神奇，「母子連心，這也是冥冥之中自有安排吧」、「兒子救了媽媽一命，相信媽媽以後會更愛這個孩子」、「說不定小孩是因為吸到外洩的煤氣而感到不適，所以才會哭鬧」。

嬰兒

相關新聞

1歲童救母？她走出廚房哄哭閙兒 下秒瓦斯突爆燃狂冒烈焰

嬰兒一個行為竟救了媽媽一命！日前有一名媽媽在廚房煮飯時，聽到一歲兒子哭鬧聲放下手邊工作出來哄他，沒想到才走出廚房不到三秒鐘，廚房裡的瓦斯突然發生氣爆，嚇得她趕緊抱起孩子衝出家門，順利逃過死劫。

秘書狂讚老闆「開天眼」 網：職場馬屁天花板

讓7旬大爺3年消費235萬（人民幣，下同，約36萬美元）的上海文峰美容美髮公司再次出圈。該公司總裁秘書在公司官方公眾號上...

全校男生都跑不過她 陸11歲女學霸被讚「閃電俠」

杭州西湖區三墩小學蘭裡校區的11歲小女生吳劉雅，在11月結束的杭州市西湖區第五十一屆中小學生田徑運動會上，一人包攬了40...

玉兔二號月球車發現「神秘小屋」 網驚：難道是廣寒宮

大陸於2019年所發射的太空探測車「玉兔二號」，日前在月球的背面發現詭異的方形物體，遠遠看起來就像是一座小屋，不少大陸網...

中國十大網路用語出爐 「YYDS、破防、絕絕子」入列

中國「2021年度十大網絡用語」6日公布，依次為：覺醒年代、YYDS（「永遠的神」拼音縮寫）、雙減、破防、元宇宙、絕絕子...

超市天花板破裂女子從天而降 店主：房東女兒樓上蹦跳踩爛隔板

四川遂寧市一間超市周日（5日）發生一宗奇聞，天花板突然破裂，一名女子從天而降，摔落至貨架上，隨後又跌至地板，後來爬起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。