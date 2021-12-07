超市天花板破裂女子從天而降 店主：房東女兒樓上蹦跳踩爛隔板

四川遂寧市一間超市周日（5日）發生一宗奇聞，天花板突然破裂，一名女子從天而降，摔落至貨架上，隨後又跌至地板，後來爬起。

事發時的監視器影片在網路廣傳，超市店主指，是房東女兒在樓上蹦跳時，踩破了隔板才會跌下。

超市店主表示，女子跌下的位置是曾經裝修移除樓梯，因而只有簡單的隔板裝置。而房東女兒也沒有大礙，之後會對隔板進行修繕。

事件引起不少網友熱議，不少人表示很離譜，也有人呼籲店家應該加強公共設施的安全性，否則一旦下方有人後果不堪設想。

網友留言：「還好有貨架緩衝，不然直接摔下來傷的應該更嚴重。」、「豆腐渣工程」、「還好底下沒人」。

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文章授權轉載自《香港01》