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怎麼唸？學生名字見「6個牛」 網友喊：太牛了

聯合新聞網 / 綜合報導
一個人的名字可以代表印象、風水意含或是祖譜，。近日中國微博流傳一張學生點名簿，其中一位學生的名字讓網友看了直呼「太牛了！」圖／ingimage
一個人的名字可以代表印象、風水意含或是祖譜，。近日中國微博流傳一張學生點名簿，其中一位學生的名字讓網友看了直呼「太牛了！」圖／ingimage

一個人的名字會影響印象、命理等，但父母取錯小孩的名字，一定會造成他們的困擾。近日中國微博流傳一張學生點名簿，其中一位的名字讓網友看了直呼「太牛了！」

微博用戶「起名取名谷先生」貼出一張中國的學生點名簿照片，有一位學生叫「牛牪犇」，直呼「這個名字是真牛！」他說，如果想要用名字來凸顯小孩的性格，就可以理解，但小孩的名字應該要考量當中的含意、內涵以及未來的期盼。原PO建議，名字是用一輩子的，盡量還是避免發音較難、複雜的罕用字。

中國有一位學生叫「牛牪犇」。圖擷自起名取名谷先生
中國有一位學生叫「牛牪犇」。圖擷自起名取名谷先生

網友看到名字後，留言指出「真的太牛了！」、「多好的名字啊，一個個都對稱啊」、「世界上難讀的中文字就那幾個，他父母還取到了」、「高中同學叫『馬騳骉』，國文老師點名直接略過他」。

而「牛牪犇」的「牪」字在教育部國語字典中查無資料，但在中國此字的羅馬拼音為「yàn」（ㄧㄢˋ）；「犇」則是「奔」的異體字，讀音相同，不少台灣的炭烤店或牛排館招牌也常出現這個字。

另外有香港網友表示，自己的名字叫「禤（ㄒㄩㄢ）靐（ㄅㄧㄥˋ）龘（ㄊㄚˋ）」，代表父母希望他未來飛黃騰達，卻因為名字太獨特，許多同學們都直接喊值呼他「喂」或「雷龍」；考試寫名字時，還要花時間填寫多達103劃的名字。

羅馬拼音 教育部 香港

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