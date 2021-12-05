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香港大廈聖誕樹低成本DIY 木梯變3支棍超搶鏡
又到聖誕，又到聖誕，踏入12月很多香港的商場大廈都會擺設聖誕佈置，往年元朗1座工業大廈的管理公司以超低成本製作出「重工業風聖誕樹」贏盡網民目光，令人期待今年的設計會否延續霸氣。有網民就分享大廈今年的裝飾，結果不負所望，繼續沿用自製DIY的風格，以3支膠棍砌出三角形狀，然後捆上彩帶和聖誕吊飾，地面則鋪着「疑似上年嘅地布」，笑言「依然是無budget（無預算）的表表者」。
Facebook「香港做設計慘過食屎協會」昨日（3日）刊登出網民的投稿，稱大家都十分關心去年「重工業風聖誕樹霸王」之稱的元朗工廈，今年會否有新做法，因而特意拍攝大廈大堂已放置的聖誕裝飾。從照片可見，今年的聖誕樹以平面設計，3支白膠棍黏在牆上，然後把深綠色彩帶纏上，再加上聖誕裝飾，而地上則鋪有1大堆白布，聖誕樹旁邊則放有空心型小鹿和雪人擺設。
照片同樣引起哄動，不足1天已有逾2000個讚好，有網民就指今年似乎多了預算，而且仍然是有心思的慳錢之選！但亦有人突破盲腸，探問「到底長梯貴還是膠通貴：」；有網民笑言其實將彩帶直接黏在牆上，就連膠棍都不用買，又或者「下年可能直接在海報上印一顆樹」；有人就指出空心雪人已是「老演員」，「今年還多了三個鹿朋友」。
牆壁的確是DIY聖誕樹的好幫手，以下圖輯就教大家用無痕掛勾製作「牆壁聖誕樹」：
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文章授權轉載自《香港01》
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