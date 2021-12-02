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四川婦遭野豬咬至重傷搶救21天 出院4年仍拿不起筷子

香港01 / 朱加樟
四川一名老婦人過去遭野豬咬至重傷，足足搶救了21天。 圖／紅星新聞
四川一名老婦人過去遭野豬咬至重傷，足足搶救了21天。 圖／紅星新聞

香港日前發生野豬咬傷男輔警事件，漁護署其後宣布定期捕捉在市區出沒的野豬並人道毀滅，政策引起社會爭論。在4年前，四川有人在打獵時導致野豬受驚，一名七旬老婦因此遭野豬咬至重傷，足足在深切治療部救治了21天，其後法庭判決打獵男子需賠償逾5萬元（人民幣，下同）。近日老婦終於拿到了剩下的賠償款。不過老婦自從受傷後，身體大不如前，不僅行走不方便，連筷子都拿不起。

大陸媒體《紅星新聞》11月30日報導指，在2017年9月10日，四川通江縣的朱婆婆在放羊時被一隻突然而至的野豬咬傷。朱婆婆描述稱，當時野豬咬住了她的右手，痛得她大叫，隨後就暈了過去。

朱婆婆的鄰居迅速循聲跑去施救，只見朱婆婆衣服被撕爛，全身多處受傷，到處是血，其中腰部的傷口有一指長，深得連手指都能插進去，朱婆婆隨即被送到醫院救治。因傷情嚴重，朱婆婆在深切治療部救治了21天，才轉到普通病房，再待一個月後才出院，出院4個多月後才能下床。

報道指，雖然經過了幾年的康復，但朱婆婆的右手手指已經變形，無法打開；雙腳傷痕明顯，腰部還有約10厘米長的傷疤。經司法鑒定，朱婆婆這次損傷構成9級傷殘。

在受傷之前，朱婆婆在家可以自理，會煮飯、養羊、喂豬、砍柴等。經過治療康復後，朱婆婆現在仍需由兒媳照顧，不僅行走不方便，手也不再靈活，連筷子都拿不起。

在事發當日，男子王某在持槍狩獵野豬，曾用獵狗追野豬。因此朱婆婆向法院提起訴訟，要求王某承擔賠償責任。此案經法院一審、二審，於2020年10月最終判決王某打獵導致野豬受驚咬傷朱婆婆，應當對其損失承擔賠償責任，判決王某應賠償近56000元。近日，朱婆婆終於拿到了剩下的賠償款。

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文章授權轉載自《香港01》

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