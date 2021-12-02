汽車儀錶板放滿模型飛機 路人憂撞車爆氣囊極危險

不少車主都會將「愛車」打造成自己喜歡的樣子，但亦應確保改造不會影響駕駛安全。最近有網友就在facebook上傳照片，看到1輛私家車儀表板上的位置，放滿模型飛機，不禁直斥非常危險，「有病，撞車爆氣囊就慘了」。

樓主昨（11月30日）於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文，並上傳1張照片，看到1輛私家車在車頭儀表板位置至少擺放20多架模型飛機，猶如迷你停機坪，認為會對司機和前座乘客造成危險，一旦遇上交通意外，副駕駛座的安全氣囊爆出的話，該些模型飛機便會傷及車內的人。

帖文一出，許多網友同樣認為車主欠缺安全意識，「爆氣囊飛機即刻起飛」、「車禍現場同時發生空難，大量飛機失控墜毀」。不過，部份人則表示，司機可能只是在泊車時，才拿出模型展示，開車時也許會拿走「飛機」。

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文章授權轉載自《香港01》