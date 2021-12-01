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男子蜘蛛人上身「以雨刷借力」趴在巴士擋風玻璃上 影片瘋傳

香港01 / 安祖娜
網路上流傳一則短片，可見1名赤膊上身及赤腳的男子，拉着巴士的車頭，整個人爬上擋風玻璃，更邊爬邊大聲叫囂。 圖／的士司機資訊網 Taxi
網路上流傳一則短片，可見1名赤膊上身及赤腳的男子，拉着巴士的車頭，整個人爬上擋風玻璃，更邊爬邊大聲叫囂。 圖／的士司機資訊網 Taxi

蜘蛛人驚現香港？網路上流傳一則短片，可見1名赤膊上身及赤腳的男子，拉着巴士的車頭，整個人爬上擋風玻璃，更邊爬邊大聲叫囂，引來途人側目。男子之後又返回地面，躺於馬路中心喃喃自語，令巴士被迫停於路中，堵塞後方大批車輛。雖然影片近日瘋傳，但有眼尖網友列出2點，指出影片並非近日拍攝，而是舊片「重放」。

多個網路上群組瘋傳片段，可見1輛巴士於香港旺角道與洗衣街交界的路中心的「黃格」停下，1名光頭及上身赤裸的男子疑似情緒不穩，拉着車頭的雨刷努力向上攀爬，其間邊爬邊大聲叫囂，引來路人注視。男子以雨刷借力，一度爬至巴士車身一半高度、路線顯示牌的位置，身體「懸掛」於車頭擋風玻璃上，又一度嘗試將雨刷扯下。

影片可見，男子擾攘一輪後放開雙手返回地面，跌坐在巴士車頭前。由於男子阻擋巴士去路，停於路口的巴士未能向前駛，將旺角道及洗衣街兩方馬路「大塞車」，導致後方大批車輛未能前行，而想起許多喇叭聲催促。

不少網友看過影片也笑指男子身手了得，封他為「香港蜘蛛人」，「平行時空出現，第4個不同的蜘蛛人」、「如果司機開雨刷，他就會直接倒在地上」、「原來雨刷這麼堅固，承受到一個成人的重量」。亦有人質疑男子神智不清，或受酒精、甚至是毒品影響，「蜘蛛人都喝醉酒，真令人失望」。

亦有網友指出，片段中無論男子或是圍觀的路人均沒有戴上口罩，相信事件並非近日發生，「後面吃花生的人，沒有人有戴口罩的」、「裡面的人都沒有戴口罩」。另有熟悉巴士的網友指出，影片中巴士的型號號為「亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC Facelift」，屬於近年較新型號，故相信事件約於疫情前發生。

翻查資料，片段早於2019年10月被網友上載至駕駛群組，當年已引來大批網友瘋傳討論，上載數天已獲逾千人讚好及數百次分享，如今再次「回放」瘋傳，效果更是有過之而無不及。

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文章授權轉載自《香港01》

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