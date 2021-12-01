272公斤胖網紅傳「戴呼吸器吃播」 朋友：他身體沒問題

日前網路盛傳中國大陸吃播網紅胖猴仔體重超過617磅（約272公斤），但仍在網絡上吃播，吃播間備有三台呼吸機，網友擔心影響他的生命安全。11月30日，胖猴仔的朋友侯先生回應指胖猴仔身體沒問題，暫時不會更改吃播，未來一定會減肥。

今年3月，在抖音粉絲高達256萬的中國抖音網紅「泡泡龍」（于海龍），突然去世年僅29歲，他生前時常發布美食測評短片，體重一度達160公斤。但泡泡龍過世後，許多粉絲也開始擔心胖猴仔等吃播網紅的健康問題。胖猴仔在西瓜視頻共擁有161萬粉絲，作品內容主要是吃播，包括20斤的牛肉、草魚，14斤的帝王蟹等等美食，吃播份量大，他也曾吃過鴕鳥腿、養殖鱷魚等。

11月20日開始，許多直播、短視頻平台使用者發表短視頻稱，胖猴仔身體健康不容樂觀，體重近280公斤但仍在堅持吃播，擔心影響到他的生命安全。大陸的網紅便指出，今年3月份去世的、同樣超重的吃播網紅「泡泡龍」去世前，臉部等身體部位出現明顯黑斑，而胖猴仔臉部、手部目前也出現了類似的黑斑。

其中一條短視頻更稱，胖猴仔經紀人透露，「胖猴仔因為身體脂肪囤積，健康情況堪憂，準備了3台呼吸機，不直播時就要不停吸氧。」並稱胖猴仔時間不長，怕撐不到過年了。該視頻更提到，胖猴仔因為有簽約，所以「想不吃都不行」，父母也支持他做吃播賺錢，「吃播掙錢，如果出問題還有錢治病。」

《瀟湘晨報》記者採訪胖猴仔朋友侯先生，他指出「胖猴仔用上呼吸機」是謠言，他也提到，胖猴仔很久沒秤過體重，「他連自己多少公斤都不知道，我不知道網友從哪兒找來的」，對於吃播時的喘氣聲，他也解釋，只要是人都有呼吸，麥克風離得近，收音聽得比較清楚。並指胖猴仔根本沒有經紀人。

侯先生表示，「胖猴仔」身體沒問題，暫時不會更改短視頻吃播內容，「後期肯定會減肥的，但是什麼時候減不一定。」今天（12月1日）他也更新吃了人民幣4660元（約新台幣20264元）帝王蟹的影片。而在他今年2月的影片中曾提到，自己有做過健康檢查，除了血脂高外其他身體機能沒有問題。

《反食品浪費法草案》規範網絡吃播

去年12月，中國第十三屆全國人大常委會第24次會議，《反食品浪費法草案》首次提請會議審議。草案規定，餐飲服務提供者應主動提醒消費者防止浪費食物，提供小份餐等不同規格選擇；製作暴飲暴食等影音或會被依法追究法律責任。

草案規定，廣播電台、電視台、網絡影音平台等禁止製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目或者音視頻信息。若違反規定會責令整改，給予警告；拒不改正或情節嚴重，將處1萬至10萬元罰款，並可責令暫停相關業務、停業整頓，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法追究法律責任。

但是目前中國還是有許多吃播博主，也有博主因看吃播被禁止」，改表演一口氣喝十杯烈酒轉行「喝播」，同樣被批評「拿命換錢」。

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文章授權轉載自《香港01》