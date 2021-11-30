阿伯雨中扶路燈動彈不得 眼尖男子路過「一腳踢飛」救他一命

天氣不穩下大雨時，市民應盡快到室內躲避，免生意外。最近大陸流傳1段影片，看到陜西省1名男子腳步不穩地手扶着燈柱，其間卻疑似觸電全身無法動彈，非常危險，幸好1名男途人見狀立即一腳踢飛男子，讓他跌倒在遠離燈柱的地方，並扶他起身，幫助該男子脫離鬼門關。

據片中所示，1名男子原本拿着紙皮邊擋雨邊奔跑，但不慎一頭撞上路邊的燈柱，應聲跌倒路上，他其後自行爬起來，腳步踉蹌走回行人路，拾起紙皮並手扶燈柱上。不過，男子一碰到燈柱，便疑似觸電，全身都在顫抖動彈不得。危急之際，1名撐着傘的男途人一腳踹開男子，對方隨即跌倒，右手亦終於得以離開燈柱。男途人上前扶着男子，在片中2人都看似沒有大礙。

事發片段在網上流傳，不少網民大讚男途人熱心，「粗暴有效的救了他人，為你點讚」、「像這種正義，我這輩子沒見過！」，惟亦有人認為其舉動過於危險，除了要注意馬路上的行車，也要提防自己觸電的風險，「幸好是膠鞋吧」、「感謝那位勇敢正義的好心人！但下次唔好用腳？好易連自已都觸電？」。部份網民則笑言，「這個人好衰，跌倒又觸電又被飛踢」、「結果沒踹死被來車撞死」。

當男子手扶燈柱休息，惟疑似觸電。圖／截自抖音影片 男途人見狀一腳踢飛男子。圖／截自抖音影片 內地流傳1段男子疑似觸電獲救的片段。圖／截自抖音影片

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文章授權轉載自《香港01》