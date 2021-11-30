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男大生戴VR「脫褲忘情摩擦」！廁所門意外打開遭拍照瘋傳

香港01 / 撰文： 卓柏安
網上流傳照片，指四川省成都市電子科技大學有男學生在洗手間廁間內戴上VR裝備「摩擦下面」。圖/取自網路
網上流傳照片，指四川省成都市電子科技大學有男學生在洗手間廁間內戴上VR裝備「摩擦下面」。圖/取自網路

科技可以提升生活水平，但亦可以令人尷尬！近日網上瘋傳照片，指有大陸大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，但由於廁格門意外打開，令原本私密的空間變得公開，該名學生的自慰過程亦都被路過的學生全程目擊，甚至被拍了下來。有網民表示，該名男生的事迹已經廣泛流傳，陷入「社死（社會性死亡）」狀態，難以再與人交際。

事件發生在四川省成都市電子科技大學，從流傳的照片可見，該名男學生站在廁格內頭戴上VR裝備及耳機，下半身將褲頭從腰間退到大腿，一對手則放在下體位置。不知道是男學生忘記鎖門還是門鎖沒有鎖實，令廁格中門大開，外邊的人可以清楚看到他「自得其樂」的過程，十分尷尬。

男學生自慰一刻被經過的人拍了下來，其後更在網上瘋傳。不少網民都表示，事件實在太過尷尬，相信涉事男學生已經「社死」，即因為名譽掃地而失去所有朋友，並沒有人會再理會他。網民們亦對男學生的行為表示不解，畢竟在洗手間大便也嫌廁所太臭，「還能自慰？」，甚至有人認為男學生可能只是在做行為藝術。不過亦有人笑言，男學生的眼睛沒有曝光，某程度上「仲有得救」。

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文章授權轉載自《香港01》

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