同事聚會「唱卡拉OK飆歌」 25歲男用力過度竟破肺險喪命

這位大叔深夜苦練武功？廣西柳州瘋傳影片，顯示1名便衣女警追捕小偷時不慎摔倒，眼見小偷快逃去之際，1名路過大叔突然走近，使出一記掃堂腿「神助攻」絆倒小偷。待女警起身拘捕小偷後，大叔即默默離去。事發影片事後在網上瘋傳，大叔見義首為的舉動被網民讚爆，形容是「事了拂衣去，深藏功與名」。當地警方事後成功找到大叔，原來他已經63歲，是解放軍空軍退役老兵，解釋當時出腳是「自然反應」，又坦言見到有網民勸他別多管閒事，以免惹禍上身，但他自問在做正義的事，豪氣一句：「我不怕！」

2021-11-28 12:30