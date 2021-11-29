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同事聚會「唱卡拉OK飆歌」 25歲男用力過度竟破肺險喪命
唱歌需量力而為，一不小心可能隨時會賠上健康。中國大陸湖南長沙一名25歲男子日前參加同事生日聚會，豈料在卡拉OK唱歌飆高音時，卻用力過猛吼破肺臟組織內的氣囊，險些喪命。
該男子當時點唱了歌曲《新貴妃醉酒》，詎料飆到高音部分時突然胸口一悶，提不上氣，且當晚右胸徹夜疼痛，翌日起床後更是呼吸困難，連行走都成問題，遂被家人趕緊送到長沙市中心醫院急診科。
醫生檢查後發現，原來男子本身患有肺病，右肺有多個肺大皰，即一種存在於肺臟組織、直徑大於1厘米的氣囊，結果由於他唱歌時用力過猛，氣囊被吼破，氣體遂從外界進入胸腔，將男子的肺組織體積壓縮到原本的15%，倘不及時處理更可能危及生命。最後，醫護人員為他進行了肺大皰切除術，術後恢復良好，其已於周五（26日）出院。
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文章授權轉載自《香港01》
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