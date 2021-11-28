女警追賊摔倒！路過大叔掃堂腿「神助攻」後離去 超硬背景曝光

這位大叔深夜苦練武功？廣西柳州瘋傳影片，顯示1名便衣女警追捕小偷時不慎摔倒，眼見小偷快逃去之際，1名路過大叔突然走近，使出一記掃堂腿「神助攻」絆倒小偷。待女警起身拘捕小偷後，大叔即默默離去。事發影片事後在網上瘋傳，大叔見義首為的舉動被網民讚爆，形容是「事了拂衣去，深藏功與名」。當地警方事後成功找到大叔，原來他已經63歲，是解放軍空軍退役老兵，解釋當時出腳是「自然反應」，又坦言見到有網民勸他別多管閒事，以免惹禍上身，但他自問在做正義的事，豪氣一句：「我不怕！」

大陸1段路邊大叔出「腳」助捉賊的影片瘋傳，事發時廣西柳州有便衣女警追捕小偷時摔倒，另1名輔警在馬路上急跑但未及追上。眼見小偷快要跑掉之際，有名路過大叔出「腳」相助，一記掃堂腿「神助攻」將小偷踢跌。大叔見女警順利拘捕小偷後，默默轉身離開現場。

1名大叔走近使出掃堂腿，將賊人絆倒地上。（微博影片截圖）

大叔英勇舉動令網民佩服，「犯罪嫌疑人距離被抓，真的就差大叔這臨門一腳了」、「大爺功夫了得，年輕時候練過」，而大叔建功後靜靜地離開，被讚「大叔好身手，事了拂衣去，深藏功與名」。事實上，大陸見義勇為反吃虧的事件時有發生，有網民擔心大叔事後捱告，「嫌疑人門牙磕掉了，算誰的？」、「就問普通市民該不該這樣做？如果小偷摔死了，大爺有沒有責任」，不少人稱雖然影片令人看得痛快，但換了是自己就不會摻一腳，以免隨時惹禍上身。

至本月23日下午，柳州警方成功找到這名義勇大叔，向他頒發「見義勇為獎」及5000元人民幣獎金（新台幣約2.2萬）。原來大叔名叫鄒治安，已經63歲退休老兵，原屬解放軍空軍部隊，相信年輕是經過艱苦訓練，難怪身手了得。

大叔名叫鄒治安，已經63歲退休老兵，原屬解放軍空軍部隊，難怪身手了得。（微博影片截圖）

鄒伯伯後來接受大陸媒體訪問，解釋當時聽到有女生說「抓小偷」，出腳是自然反應，「我一看就馬上轉過去了，根本沒想什麼」。他知道抖音上有人說他多管閒事，怕他惹禍上身，但他自問在做正義的事，豪氣說：「有人說我63歲還去管閒事，我不怕。」又說再碰一次他肯定會出手。

警方初步調查後，該名姚姓小偷涉嫌盜竊60多個電動車電瓶，非法獲利2400元人民幣（新台幣約1.05萬），目前已被刑拘。

延伸閱讀：

賊仔4度入廟偷香油錢後必上香參拜 被捕咁解釋 網民：佛祖顯靈

屋企慘遭爆竊 iPad電腦MK袋全被偷 眼尖網民卻憑一張相知是笨賊

文章授權轉載自《香港01》