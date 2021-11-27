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爽缺來了？凶宅試住員一晚收5300元 實測有沒「好兄弟」

香港01 / 記者卡洛兒／報導
網路上流傳一則「兇（凶）/吉宅試住員」廣告，引發討論。示意圖／Ingimage
網路上流傳一則「兇（凶）/吉宅試住員」廣告，引發討論。示意圖／Ingimage

香港房價高，買凶宅可能是其中1個「上樓」方法？近日網上流傳1則「兇（凶）/吉宅試住員」廣告，指可以提供試住新房服務，以測試「友沒有好兄弟住在這」，分早晚2個價錢，1000呎（約為304公尺）以下單位收費港幣1500元（約新台幣5360元）1晚，工作期間全程錄影拍攝，並會用「測鬼機」測試屋內不同角落，同時設有收費增值服務。貼文引起網上熱議，有網友提出請該試住員到多屍命案的單位工作，「看一下夠不夠專業」，亦有人指「好工作」，有興趣去應徵。

一則facebook貼文截圖在網上流傳，表示可聘請「兇（凶）/吉宅試住員」幫手試住新房，「你找風水師看完個好風水，但他又知不知道還有沒有好兄弟已經住了在這裡，或幫你試住新房？」。貼文指出試住員工作可分早上和晚上兩個時段，如1000呎以下單位，早上9時至晚上6時收費港幣1200元（約新台幣4280元），晚上9時至早上8時收費港幣1500元（約新台幣5360元），而1000呎以上價錢另議。

試住員工作期間全程錄影拍攝，有需要可全程直播，又會用「測鬼機」等不同方法幫客人測試不同角落，亦有「各項都市傳說禁忌任務，免費任務」，另外亦有收費增值服務，如「點燈入廁所，入屋不敲門」。貼文亦有列明聘用條件，包括房子必須有1個有效插座，並有基本簡單衛浴設備，供試住員使用。

貼文引起網上嘩然，有網友直言試住員「真是不怕死」，隨時「雙腳行入去，雙腳抬出來」，又認為夜晚得工作人員應該再多些，「晚上這麼少錢還不夠我請師傅」，而且住1晚未必能試出異樣，「住一陣子才準」；有人表示「是份好工作」有意應徵，「鬼最怕三種人，我就是第三種：窮人」。

網上流傳1則「兇（凶）/吉宅試住員」廣告，指可以提供試住新房服務，以測試「有冇朋友仔已經住喺度」，分早晚更2個價錢，1000呎以下單位收費1500元1晚，工作期間全程錄影拍攝，並會用「測鬼機」試驗屋內不同角落。（facebook圖片）
網上流傳1則「兇（凶）/吉宅試住員」廣告，指可以提供試住新房服務，以測試「有冇朋友仔已經住喺度」，分早晚更2個價錢，1000呎以下單位收費1500元1晚，工作期間全程錄影拍攝，並會用「測鬼機」試驗屋內不同角落。（facebook圖片）
網路上流傳一則「兇（凶）/吉宅試住員」廣告，引發討論。圖／取自facebook
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文章授權轉載自《香港01》

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