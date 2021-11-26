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地震發生爸爸丟下兒子先落跑 影片瘋傳網傻眼：是親生的嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸流傳一段影片，地震發生時大人顧著逃命，卻獨留孩子在座位上。 圖／影片截圖
大陸流傳一段影片，地震發生時大人顧著逃命，卻獨留孩子在座位上。 圖／影片截圖

地震是人們最害怕的天災之一，無法預測發生的時間和規模，一旦出現總讓人心驚膽戰，大陸最近流傳一支影片，一名爸爸帶著孩子去餐廳吃飯，突然間發生地震，沒想到這名父親竟然丟下孩子自己落跑，過了幾秒才回頭牽著孩子逃離，網友們看了影片忍不住批評大酸「孩子是親生的嗎？」

大陸貴州貴陽11月24日發生一起4.6的地震，當時一名父親和孩子正在餐廳裡準備用餐，地震發生時，這名爸爸竟端著碗衝出了門外，店裡的工作人員和其他客人也跟著跑出去，只留下一位男童一臉懵懂地坐在位子上，過一會爸爸才趕緊跑回餐廳將孩子帶離。

事後孩子的母親受訪時解釋，當時他們一家正在吃飯，當下並沒有意會到是地震，只覺得因為附近餐飲店多，還以為是哪家店發生煤氣爆炸，所以不敢把孩子抱出去，讓大人先出去查看，確定外面是安全的才敢把孩子帶出去。

雖然孩子的媽媽出面解釋，但網友們似乎不領情，「確定是親生的嗎？」、「孩子最好去做一下親子鑑定」、「爸爸記得端碗，忘記把兒子拉出去？」、「太沒有責任感了吧」。

孩子一臉懵懂地不曉得發生什麼事。 圖／影片截圖
孩子一臉懵懂地不曉得發生什麼事。 圖／影片截圖

地震

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