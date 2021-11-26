短裙妹英勇制服男子持刀行兇 身份曝光獲讚「女英雄」

看到別人有危險，你會否挺身而出？四川街頭近日發生1宗男子持刀行兇事件，危急關頭下，1名穿窄短裙的女子二話不說撲上前救人，更直接空手奪刀制服男子，讓圍觀民眾及網民都看得驚呆。事後有媒體報道指，原來這名見義勇為的女生是1名95後休假民警，網民紛紛封她為「女英雄」。

據媒體報道，事發於上周五（19日）四川樂山沐溪鎮虎棲橋，身穿紅外套、粉紅短裙的女警羅慧琳剛下班回家，突然聽到群眾大喊「有人拿刀砍人啦」。她即循聲過去，看到兩男一女在馬路中間扭打成一團，女子被兩名男子壓在身下無法動彈，其中一名男子更拿着1把菜刀。

羅慧琳即上前大聲警告「我是警察，把刀放下」，其後撲上前緊緊握住菜刀，惟男子不聽勸阻，仍然抵抗，羅即上演了空手奪刀的驚險一幕，最終與熱心群眾一同制服男子。

1名穿窄短裙的女子二話不說撲上前救人，更直接空手奪刀制服男子。（微博影片截圖）

今年26歲的羅慧琳加入警隊4年，崗位是戶籍內勤，對於群眾稱讚為「女英雄」，慧琳僅謙虛地表示，當時根本沒考慮其他危險，這就是警察日常都在做的事，保護群眾安全是義不容辭的責任。

今年26歲的羅慧琳加入警隊4年。（紅星新聞圖片）

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文章授權轉載自《香港01》