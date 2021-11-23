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背6個月女兒日做12小時 外送員：安全駕駛、絕對準時送餐

香港01 / 撰文：蔡苡柔
外賣園小鄒每天帶著女兒送餐前，都會先將孩子裹實後背在背上。（B站@牛事）
外賣園小鄒每天帶著女兒送餐前，都會先將孩子裹實後背在背上。（B站@牛事）

日前，南京一個外送員背著6個月大嬰兒送外賣的視頻在網絡廣傳。據報道，該名外送員名叫小鄒，今年31歲，由於妻子患有精神疾病且他的父母都已經過世，因此沒有人能照顧6個月大的女兒，他只能每天揹著女兒外出送餐，風雨無阻，一天在外工作12小時。

《北青–北京頭條》報道，外賣員小鄒透露，孩子原本在4個月大之前，都是妻子在照看，但是有一天小鄒發現，原本需要喝兩個月才能喝完的奶量，妻子僅用一個星期就全部餵給了女兒，溢出的奶水導致女兒頸部因被奶水長期浸泡而爛掉，他感到很心疼。

家裡沒有人能照料女兒，但送外賣又是小鄒家庭唯一收入來源，他只能從10月開始邊送外賣邊帶孩子。從晚上11時開始跑單，一天跑12個小時。小鄒說，「我每天帶著孩子的奶粉、輔食和尿不濕出門，至於沖泡奶粉、輔食，每個商家那裡都可以打到免費的熱水，孩子的吃飯問題也就解決了。」

小鄒透露，帶著女兒騎起車來特別小心翼翼騎得很慢，「雖然送餐速度稍慢，但並沒有影響到送餐的準時性。」小鄒認為，帶著女兒不會影響外賣工作，只是揹著女兒爬樓梯確實更累一點。

小鄒表示，女兒婷婷很乖很懂事很聽話，在他背上一會就睡了。每天晚上11時開始準備工作時，婷婷就會準時睡醒，「開始看著我，滿懷渴望的眼神」。小鄒分享，有一次雨下得比較大，沒帶上婷婷，她就從凌晨一路哭到早上7點鐘。後來無論外面風雨多大，他出門送外賣都會帶著女兒。

小鄒表示，結束一整天的工作後，回到家後他還要收拾家務，洗衣做飯。他形容自己「當爹又當媽，每天只能睡4到5個小時。」小鄒表示，自己跟前妻生的9歲女兒也需要他的照顧，所以不能放棄外賣這個工作，目前仍計劃繼續帶著六個月大的小女兒婷婷送餐。

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文章授權轉載自《香港01》

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