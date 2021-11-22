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男司機開車時吸吮女友腳趾影片瘋傳 網友笑猜：提神用？

香港01 / 撰文：卓柏安
有網友拍攝到短片，指有司機於行車時吸吮相信是鄰座女友伸過去的腳趾。（網上短片截圖）
有網友拍攝到短片，指有司機於行車時吸吮相信是鄰座女友伸過去的腳趾。（網上短片截圖）

駕駛時切勿分心是常識，但近日網上卻瘋傳影片指有司機於開車時吸吮疑似是鄰座女友的腳趾！從流傳的影片中可見，1部黑色私家車中，副駕駛座的女子於行車時將腳抬起伸給旁邊的男性司機，而司機就張開大口吸吮其腳趾，情況令人想不通。

涉事短片從車窗外拍攝而得，可見1部黑色私家車的司機正在吸吮從鄰座女子伸過來的腳趾，又啄又咬，而當時該車所在的行車線正在慢行。雖然未能看到車廂內的完整狀況，但相信事發時女子正打橫坐在副駕駛座上，再伸腳給司機。該條短片全長7秒，其中拍到吸吮腳趾的畫面更不足1秒。

事件立即引起熱議，討論中有人質疑，司機吸吮的腳趾並非來自鄰座女子，而是司機本人，「看清楚！自己的腳啦」、「男的，有腳毛呀！」、「確定是女嗎？」。原PO就回答指，依據他所見司機吸吮的腳趾的確是來自鄰座女子。

有網友認為事件噁心難以接受，「我到底看了什麼？」。有人就笑言「看得我都肚子餓了」、「用來提神」，更指短片拍攝到車牌，「他朋友知道他重口味嗎」。留言亦提到司機分神吸腳，情況危險，「檢舉！」，更呼籲「開車勿吸腳，吸腳勿開車」。

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文章授權轉載自《香港01》

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