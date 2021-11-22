祖孫寫真照遭抹黑成「老夫豪娶少妻」瘋傳 當事人氣炸澄清

近日，一張被形容為「老夫少妻」的照片在網上瘋傳，配文更寫上「73歲東莞清溪企業家豪娶29歲廣西大美女」等博人眼球的字詞。

昨日（21日），相中的當事人在網上公開發聲闢謠，稱該照片是幾年前她與外公拍攝的紀念照，並將維權追責。

《北京青年報》報道，網名「飛哥在東莞」的網友在某平台配圖發文稱，「73歲東莞清溪企業家豪娶29歲廣西大美女，88萬人民幣禮金+88萬二房公寓+豪車一輛」。有關圖文在網上擴散後，有網友發現照片是盜用一名女生幾年前和外公拍的寫真照片。

11月21日，當事人「_Niki君_」 在微博發文回應被造謠事件。她表示，為滿足外公的心願，她於2018年12月29日在小紅書發帖上載自己和外公在上海遊玩的照片，之後又陸續發布自己陪外公拍攝的寫真照。

當事人「_Niki君_」 表示這些照片是2018年在小紅書發帖上載自己和外公在上海遊玩的照片。（微博＠_Niki君_）

當事人「_Niki君_」 表示這些照片是2018年在小紅書發帖上載自己和外公在上海遊玩的照片。（微博＠_Niki君_）

不過，她日前被朋友告知，發現部分圖片出現在某網絡平台，並被寫成了「老夫少妻」的故事。當事人稱，事件令她非常崩潰，對其生活已經造成困擾，並已聯繫律師要嚴肅追責，她希望能將涉事者行拘，目前正在收集證據。

當事人轉述，律師指她所希望的讓造謠者被刑拘或行拘的處理辦法都幾乎不可能，報警也幾乎無法立案，因為過往被造謠受害人的維權費用可高達數十萬，且維權之路是按年計算，「最大的崩潰點在於，實在想不通也氣不過憑什麼我要承受這些！」。不過，她表示會選擇維權到底，「只有這樣才會給熱愛造謠的人足夠的威懾力。」

據了解，「飛哥在東莞」的原貼目前已經刪除，網上也未能搜到對應帳號。有網友爆料稱，「飛哥在東莞」已改名為「東莞故事會」。此外，頭條號平台管理官方帳號發布關於「飛哥在東莞」的處罰公告。公告稱，經核查，該帳號系編造謠言誤導用戶，挑撥公眾情緒，平台已對該帳號予以封禁處理。

事件引起輿論關注，《人民日報》發表評論文章稱，營銷號不是一個人在「戰鬥」，背後是一群人在瘋狂，此類惡意營銷已成為網路公害。

文章稱，監管部門對這種亂象理應零容忍，採取有針對性的舉措，對這類個案堅決依法打擊；網絡平台也不能為此類帳號提供空間，不能讓謠言長了翅膀在平台上亂飛，更不能聽任這樣的人換個「馬甲」繼續作惡。文章強調，應揪住「飛哥在東莞」是誰在操作，背後有無黑色利益鏈，如何最大程度瓦解惡意營銷賬號的生存空間等問題。在健全管理制度和機制上下功夫，以治標促進治本，以治本鞏固治標。

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文章授權轉載自《香港01》