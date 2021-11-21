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男大生買房送心儀學姊 分手後悔喊：要背30年房貸

聯合新聞網 / 綜合報導
秦姓男大生買房送學姊，分手後悔自己將房子登記在對方名下，所幸房產有順利取回。（示意圖）圖片來源／中新社
秦姓男大生買房送學姊，分手後悔自己將房子登記在對方名下，所幸房產有順利取回。（示意圖）圖片來源／中新社

通常情侶會在準備要結婚時，才開始看買房相關細節，但近日有一名中國大陸河南鄭州的秦姓男子，他透露自己在大學時期，與比他年紀大3歲的學姊交往，為了聊表心意，他決定買房送學姊，並登記在女方名下，讓對方有安全感。不料，兩人的感情沒有持續多久，過一陣子就分手了，秦男崩潰「還有30年房貸要繳」，所幸透過當地房管局的協調，讓他順利拿回房子。

秦姓男大生買房送學姊，分手後悔自己將房子登記在對方名下，所幸房產有順利取回。圖擷自微博
秦姓男大生買房送學姊，分手後悔自己將房子登記在對方名下，所幸房產有順利取回。圖擷自微博

綜合陸媒報導指出，秦男在大三認識了學姊，兩人確認彼此心意後，決定要交往。為了給女方安全感，秦男決定貸款買房，並把房產登記在學姊名下，後面30年房貸則由他來負擔。當時他認為，兩人雖尚未結婚，但以後一定會是夫妻，所以不擔心。

沒想到，學姊後來到新疆念研究所，他到廣東廣州工作後，因為遠距離戀情，感情出現了裂痕，學姊向他提分手。他聽到分手消息非常崩潰，認為原先房子是買來當婚房，但以後如果他找到新的對象，婚房的所有人卻是前女友，要如何向未婚妻交代。

前女友得知秦男的顧慮後，透露「交往期間，秦男會動手打她，而且說話非常難聽，她受不了才分手。但這棟房子自己確實沒有出錢，一切要等到回河南再說」。

過了不久，秦男到新鄭市不動產登記中心詢問，所幸工作人員告知「因為新房還沒完成交付，可以走正常的變更手續」，這才讓秦男要回他買的房產。

分手 結婚 買房

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