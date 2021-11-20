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不堪癡情男苦纏追求5年…女子當街崩潰下跪 哭喊：求你放過我

香港01 / 記者卡洛兒／報導
大陸1段影片近日在網上瘋傳，1名女生在街頭不顧儀態地對著1名男子下跪，崩潰狂喊「求你放過我吧」。圖／影片截圖
大陸1段影片近日在網上瘋傳，1名女生在街頭不顧儀態地對著1名男子下跪，崩潰狂喊「求你放過我吧」。圖／影片截圖

在愛情世界裡，努力就有回報嗎？大陸1段影片近日在網上瘋傳，1名女生在街頭不顧儀態地對著1名男子下跪，崩潰狂喊「求你放過我吧！」，據稱該男生一直追求女生長達5年時間，但女生非但沒有動情，反而不堪其擾，終於受不了哀求男生放過自己。

據大陸媒體報導，大陸安徽一處人來人往的街頭上，有1對男女跪在地上，該名黑衣長髮的女生大哭大喊，不斷向男生跪拜叩頭，又做出雙手合十的手勢，其間更拿起身旁的鮮花束狠狠地拋向男生，男生則一臉無奈地看著她。

有知情者透露指，男生追求了女生長達5年時間，經常向她表白，但每次都被拒絕，但男生並沒有放棄，屢敗屢戰，近日再度向女生示愛時，卻觸發女生情緒崩潰，跪在地上求對方放過自己。

十多秒的短片引發大量網友關注及討論，有人同情女生的遭遇，已拒絕多次仍被糾纏，「能持續追1年都挺嚇人的，別說5年了」、「他還可能覺得自己挺感人」，又指「表白3次以上應該要算違法」。但有網友質疑影片是否擺拍或炒作，「影片沒有爆點怎麼吸引你們圍觀吃瓜」、「別當真了，是網上搞笑段子的網紅」。

大陸1段影片近日在網上瘋傳，1名女生在街頭不顧儀態地對著1名男子下跪，崩潰狂喊「求你放過我吧」。圖／影片截圖
大陸1段影片近日在網上瘋傳，1名女生在街頭不顧儀態地對著1名男子下跪，崩潰狂喊「求你放過我吧」。圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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