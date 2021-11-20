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國際關注彭帥安危 白宮要求中國交代下落

有錢無法低調！新娘胸戴10公斤閃亮黃金出嫁 還躺鈔票床

香港01 / 文． 卡洛兒
擷自微博
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很多父母都會為出嫁女兒預備金器，讓掌上明珠嫁得好看。大陸近日流傳一組金光閃閃的婚禮照片，只見一名穿着金黃色刺繡裙褂的新娘，頸部掛滿一大串金手鐲，手上也戴滿金戒指，更令人大開眼界的是大量現鈔鋪在床上，新娘一臉幸褔地躺着，令網民驚嘆「有錢人就是無法低調」。

微博「媒體人張曉磊」日前上載多張婚禮出門照片，指福建莆田1位90後富家大小姐結婚，20多歲的她含着金湯匙出世，父母親一直都是做這生意買賣，家境豐厚。結婚當天，父母不惜大手筆砸重金替女兒準備豪嫁妝，包括價值88萬人民幣（約107萬港元）現金，還有20斤（10公斤）重黃金首飾做嫁妝。

從照片可見，喜床套上全紅色枕套、床單，鋪滿一疊疊夾有紅紙金字的現鈔，新娘身穿1件華麗裙褂，從頭到腳都掛滿了黃金配飾，胸口像掛上1塊「黃金甲」，臉上掛着幸福滿瀉的笑容。

照片一出即引起網民熱議，不少人都大呼誇張，「這個婚結得真幸褔」、「這就是有錢人嫁女」，又直言「這是結婚還是顯富」，但亦有人揶揄稱「現在的金器可以租」、「難道脖子不累嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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