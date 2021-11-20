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房東拆房獲千萬拆遷費 租客怒罵：我租15年都有感情 要分一半

香港01 / 文． 卡洛兒
該女子在影片中表示，自己租了15年房子，近日房屋需拆遷，業主獲得約260萬元，但明言不會分錢給租客。（影片截圖）
該女子在影片中表示，自己租了15年房子，近日房屋需拆遷，業主獲得約260萬元，但明言不會分錢給租客。（影片截圖）

房東真的是太過份了！」廣東1名女子拍片控訴，租了1間房子15年，近日業主獲得260萬元人民幣（下同，約1092萬元新台幣）遷拆費用，她得知事件後要求對方分一半給自己遭拒，因而非常生氣，「租了15年房子，都有感情了」，認為分錢是理所當然的。片段在網上流傳，引發網民熱烈討論，不少人都批評她貪得無厭，「租的時間長，就以為房子本來是自己」。

該女子在影片中表示，自己租了15年房子，近日房屋需拆遷，業主獲得約260萬元人民幣，但明言不會分錢給租客，她因而怒罵稱「我要一半是理所應當的」。女子又補充，這房子是她自掏銀包裝修的，「現在也住出感情來了，但房東卻說根本沒我的份，你說氣人不氣人」。

女子在片中怒罵稱「我要一半是理所應當的」。影片截圖
女子在片中怒罵稱「我要一半是理所應當的」。影片截圖

短短數十秒的片段引發網上熱論，很多人都批評女子太大想頭，「租的時間長了，產生幻覺了，以為房子本來就是自己的」，又稱做人不能貪得無厭，「世界上真的有這種人！」有人揶揄稱「我用了支付寶15年，所以支付寶賺的錢都要分給我呢」。

網民亦批評，租了15年也是租，又不是買，「對於房屋你只有使用權，沒有所有權。你再對這個房子有感情，它也不屬於你啊」。不過有人就認為即使拆遷費不能分，如果租約沒有到期，應該都能獲得一部份違約金，又指或可向業主追還裝修費用。

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文章授權轉載自香港01》

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