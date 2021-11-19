快訊

有打疫苗也沒用！奧地利22日起全面封鎖 最久將封20天

第二劑疫苗施打率難看 一表看清台灣與各國差距

陸銀行發「救心丸套餐」慰問員工 網揶揄：吃了就能放心加班

香港01 / 陳進安
大陸招商銀行深圳分行近日向員工發放慰問禮品，其中包含「速效救心丸」等藥物。 圖／紅星新聞
大陸招商銀行深圳分行近日向員工發放慰問禮品，其中包含「速效救心丸」等藥物。 圖／紅星新聞

大陸招商銀行深圳分行近日向員工發放慰問禮品，當中包含「速效救心丸」等藥物，令員工感到吃驚和意外。事件亦引來網友議論，「你只看到了救心丸，沒看到『996（大陸流行詞，指9時上班、9時下班、工作6天的加班制度）』」，有學者認為，這或許與銀行員工任務重、壓力大相關。

根據微博網友曬出的圖片，慰問禮品中包含消心痛、心痛定、硝酸甘油、扑爾敏及天津速效救心丸等藥物，還有一份使用說明書。招商銀行深圳分行一名大堂工作人員證實，公司工會確在本月11日左右為他們發放了救心丸套餐，這令他很吃驚和意外，但就其原因，他未正面回應是否是因為年底工作壓力比較大，僅稱公司怕主要是員工們的身體出現問題，他覺得很好很貼心。

事件隨即引起不少網友關注，當中有人認為這是防患於未然，屬良策，但有人借機吐苦水甚至揶揄，「沒辦法，我們基層金融民工都是弱勢群體」、「是不是說金融有大動作，大家悠著點」、「吃此藥可放心加班，不會猝死，公司關懷令人暖心」；更有人指出，如果覺得工作壓力和工作強度過大，企業應該想辦法減輕員工的負擔，而不是發放治療藥物，「這貼心嗎？我覺得未必」。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，銀行的工作表面上看起來比較體面，但所謂「銀行高薪」實際上只有高管，普通員工工作強度非常大，經常超時工作、無雙休等，故此次招行深圳分行的舉措，或許與銀行員工任務重、壓力大相關，給員工發放救心丸也是關心員工身體。

經濟學家宋清輝則指出，銀行向員工發放「救心丸」確實少見，原因或許是時至年底，員工任務繁重。他解釋，在經濟下行周期和利率市場化環境中，加上近一年多時間的新冠疫情，令線下銀行受到很大衝擊，銀行與往年相比生存壓力更大、招攬存款業務需求更盛，「這可能就更需要銀行員工加班加點」。

延伸閱讀：

江西大學生販賣「翻牆」軟件被判刑　法院：看綜藝查資料也違法

跨省返工｜蘇州女孩每日高鐵往返上海　單程耗1.5小時慳住房成本

文章授權轉載自《香港01》

加班 深圳

延伸閱讀

陸企花式「加班真好」標語惹議 濟南勞動部門要查

陸大學「體測沒過不准畢業」 每學期還得跑百公里

4度偷香油錢必「上香參拜」 小偷遭逮解釋：希望保佑我不被抓

大陸直播App主播秀私密部位 誘觀眾打賞、還會借錢

相關新聞

花2萬5學搭訕！男「寫80頁PPT」分析感情仍離婚 怒投訴課程

感情事真的能夠請教別人？大陸一名男子與結婚八年的妻子出現婚姻危機，為了挽救他不惜花費5800元人民幣（約新台幣25200元），購買一間「情感挽回機構」提供的課程，並準備了80頁簡報詳細講述其感情狀況。沒料兩個月的課程中，他只學到如何搭訕、大量「土味情話」及溝通技巧，對挽救婚姻沒有任何幫助，最終更離婚收場。他因而怒極向當地監管部門投訴，而涉事公司則回應指曾協助男子處理婚姻問題，但他於學習或者實際操作方面「確實有點遲緩」。

陸銀行發「救心丸套餐」慰問員工 網揶揄：吃了就能放心加班

大陸招商銀行深圳分行近日向員工發放慰問禮品，當中包含「速效救心丸」等藥物，令員工感到吃驚和意外。事件亦引來網友議論，「你只看到了救心丸，沒看到『996（大陸流行詞，指9時上班、9時下班、工作6天的加班制度）』」，有學者認為，這或許與銀行員工任務重、壓力大相關。

父女隔離14天回家…女兒頭髮似枯草媽嚇壞 網批：喪偶式育兒

爸爸和女兒獨處14天，會出現甚麼驚人結果？南京一對父女在旅館14天隔離期結束，回家時的影片引起熱議，事關幾歲大的女兒髮型像枯草般炸開飛起，媽媽訴苦指用整瓶護髮素都未能把女兒的頭髮洗順，一問之下發現丈夫覺得反正只留在旅館，所以整整2周沒替女兒洗頭。網友笑稱這「這男的要來幹嘛」，又認為「爸爸帶娃，活著就行」。事件其後來引起另一番討論，質疑這正正體現所謂的「喪偶式育兒」，家長其中一方忽略照顧責任的問題，「這種事不要太過娛樂化」。

一餐可吃54罐豆漿、7斤蝦！ 男食量太大遭餐廳「列黑名單」

3斤（大陸一斤500克）豬腳、7斤蝦、54瓶豆漿⋯⋯大陸湖南長沙一名美食主播因食量驚人，而被曾屢次光顧的自助餐廳列入「黑名單」，拒絕接待其與其同行好友。餐廳負責人表示，現時物價較高，每次接待該顧客都會虧本幾百元（人民幣，下同），直言餐廳無法承受。而該美食主播則表示，自己僅僅是食量大但並未有浪費行為，商家歧視能吃的人，「玩不起」。

炒菜炒出「龍捲風」？女子嚇壞急關火 專家解釋怪象成因

炒菜能炒出「鑊氣」不是人人都能做到，如果要炒出「龍捲風」更是不可能任務？大陸一名女子近日在家下廚時，炒鍋中炒出「龍捲風」，頓時感到新奇又害怕，最後煮不成飯。奇葩影片隨即在網上瘋傳，播放量已逾億次，網友熱議為何會出現奇景。

4度偷香油錢必「上香參拜」 小偷遭逮解釋：希望保佑我不被抓

偷竊犯罪還奢求菩薩保祐？大陸近日流傳一段監視錄影畫面，顯示福建一名男子鬼鬼祟祟走入寺廟，在神桌前行來行去，趁無人在場時悄悄從香油箱偷錢，事後更扮成信眾，繼續上香參拜。管理員發現失竊後報警，警方調查後拘捕涉案小偷，發現他已經四度偷香油錢，而離開時上香，原來是希望神明保佑自己不會被捕。網友知道小偷上香原因後，笑言他與神明「爭吃」，被捕是「佛祖顯靈了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。