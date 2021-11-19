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花2萬5學搭訕！男「寫80頁PPT」分析感情仍離婚 怒投訴課程

香港01 / 安祖娜
大陸一名男子想挽回岌岌可危的婚姻，花費新台幣2萬多元學習情話技巧，但最後仍以離婚收場。 示意圖／ingimage
大陸一名男子想挽回岌岌可危的婚姻，花費新台幣2萬多元學習情話技巧，但最後仍以離婚收場。 示意圖／ingimage

感情事真的能夠請教別人？大陸一名男子與結婚8年的妻子出現婚姻危機，為了挽救他不惜花費5800元人民幣（約新台幣25200元），購買一間「情感挽回機構」提供的課程，並準備了80頁簡報詳細講述其感情狀況。沒料兩個月的課程中，他只學到如何搭訕、大量「土味情話」及溝通技巧，對挽救婚姻沒有任何幫助，最終更離婚收場。他因而怒極向當地監管部門投訴，而涉事公司則回應指曾協助男子處理婚姻問題，但他於學習或者實際操作方面「確實有點遲緩」。

河南電視台民生頻道報導，一名居於洛陽的楊姓男子向媒體及監管部門投訴，指結婚8年的妻子去年6月提出離婚，他便於應用程式「小鹿情感」上，找了一家「情感挽回機構」，希望學習與另一半溝通的技巧，藉以挽救婚姻。

楊男為了挽救感情花盡心機，不惜將感情狀況整理一番，準備了足足80頁的簡報，向機構「老師」詳細講述與妻子的感情狀況，又花了5800元人民幣購買關於兩性溝通技巧的課程。

課程期間，楊男每日也跟「老師」通話一小時學習各種技巧，包括不同的搭訕方法，充滿懷舊味道及「油膩感」的「土味情話」，如「我的眼裡只有你」、「我覺得你的眼睛真好看，但沒我的好看」、「除了長得帥，我最大的優點就是不自戀」等，亦有關於自我認知及原生家庭對婚姻影響等主題的相關文章，然而似乎沒有實質挽救婚姻的方法或建議。

課程期間，楊男每天和「老師」學習不同的搭訕方法。 圖／微博影片截圖
課程期間，楊男每天和「老師」學習不同的搭訕方法。 圖／微博影片截圖

經過2個月後，楊男不但未能拯救婚姻，最終更離婚收場。他質疑涉事機構的課程貨不對辦，一怒之下決定向監管部門及媒體投訴。記者其後向涉事機構查詢，負責人指楊男確實希望挽回妻子，然而他在學習及實際操作方面「確實有點遲緩」。不過被問到機構的「老師」有否為楊男分析他與妻子出現矛盾的原因時，負責人則表示「你讓我現在去說他什麼原因，我現在是說不了的」。

楊男認為機構推卸責任，稱自己「完全是按照老師的要求去做」。當地監管部門其後介入調查事件，機構負責人按要求提供了營業執照以及心理諮詢師證件等文件，事件中未有發現違規情況，惟雙方未能對服務達成共識。但監管部門指出，心理諮詢不像一般的商品，不能通過鑑定辨別真偽，呼籲消費者小心選擇。

事件引來大陸網友熱議，不少人直指楊男本末倒置，認為解決婚姻問題應靠夫妻坦承溝通，而非貿然向他人求助，「每天和情感導師通話一小時？怎麼沒想著和老婆通話一小時說點情話呢？」、「一起給他募集土味情話吧，省得花這5800元了」、「直接把5800元給你老婆都比寫PPT買課程來的快」。

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文章授權轉載自《香港01》

婚姻 溝通技巧 離婚

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