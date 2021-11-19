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父女隔離14天回家…女兒頭髮似枯草媽嚇壞 網批：喪偶式育兒

香港01 / 撰文：李納德
南京父女在旅館隔離14天後回家，媽媽見到女兒的髮型即被嚇壞。（微博影片截圖）
南京父女在旅館隔離14天後回家，媽媽見到女兒的髮型即被嚇壞。（微博影片截圖）

爸爸和女兒獨處14天，會出現甚麼驚人結果？南京一對父女在旅館14天隔離期結束，回家時的影片引起熱議，事關幾歲大的女兒髮型像枯草般炸開飛起，媽媽訴苦指用整瓶護髮素都未能把女兒的頭髮洗順，一問之下發現丈夫覺得反正只留在旅館，所以整整2周沒替女兒洗頭。網友笑稱這「這男的要來幹嘛」，又認為「爸爸帶娃，活著就行」。事件其後來引起另一番討論，質疑這正正體現所謂的「喪偶式育兒」，家長其中一方忽略照顧責任的問題，「這種事不要太過娛樂化」。

江蘇南京一對父女最近在網上引起熱議，原因是父女在旅館隔離14天後回家，媽媽見到女兒的髮型即被嚇壞。幾歲大的女童這2周都由爸爸獨力照顧，沒料到回家時驚見女兒的頭髮像炸開般飛起，狀況很差，髮絲纏起的結怎樣都解不開。媽媽稱在窗外見到丈夫和女兒回家時，離遠看還以為爸爸替女兒紮了1個蝴蝶結，沒料到會迎來惡夢。

影片可見，女童的衣着很整齊，惟頭髮像一堆束起來的枯草飛起，令人以為是用了大量噴髮膠設計的造型。媽媽大怨：「回來後替女兒洗了1個多小時，用了整整1瓶髮膜（護髮素），還是沒有洗順。」不過，媽媽回應內媒時還是指丈夫護航，說平日爸爸獨力照顧女兒1、2天是沒問題的，只是這次時間太長了。爸爸稱隔離時每天都是在旅館呆着，所以懶得幫女兒洗頭，自己亦沒洗頭，每天只會簡單替女兒束起頭髮。

影片令網友笑翻，有人揶揄他「爸爸帶成這樣很光榮嗎」、「沒梳子用手抓一抓都不至於這樣」、「可憐的娃，當爹的是沒手嗎還是弱智」、「這爸爸不是很稱職啊」。

最初網友意見的風向是覺得事件僅僅搞笑，未料很快變成正經討論，甚至有博主發文評擊，認為這是現時常見的「喪偶式婚姻／喪偶式育兒」問題，意思指家庭教育中的一方有顯著缺失，多數是指父親，沒有育兒責任。說法引起許多家長共鳴，質疑「可見平時都是喪偶式育兒。女人結婚幹啥？」、「體現了當代社會女性喪偶式婚姻的不幸」、「作為父親，可以做的不夠完美，但是不能沒有基本生活常識」。

有網友提議不應將事件太過娛樂化，「我老公說這男的夠懶的，隔離期間也不忙吧，給孩子洗個頭紮個馬尾也做不到嗎？」、「14天，學都能學會了，這樣只能說毫無做家長的責任心」。

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文章授權轉載自《香港01》

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