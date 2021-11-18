炒菜炒出「龍捲風」？女子嚇壞急關火 專家解釋怪象成因

炒菜能炒出「鑊氣」不是人人都能做到，如果要炒出「龍捲風」更是不可能任務？大陸一名女子近日在家下廚時，炒鍋中炒出「龍捲風」，頓時感到新奇又害怕，最後煮不成飯。奇葩影片隨即在網上瘋傳，播放量已逾億次，網友熱議為何會出現奇景。

大陸遼寧省大連市一名32歲女子近日下廚時，拍攝一個奇景並放PO網分享，當時她正用電磁爐炒菜，倒入油後發現鍋內出現了快速旋轉的煙柱，在炒鍋和抽油煙機之間形成了酷似龍捲風的氣流，畫面非常誇張。

她受訪時表示，她當日慣性地開窗並打開抽油煙機，以便排出烹飪時產生的氣體，然後落油一爆鍋，就出現龍捲風，嚇得連忙用手機拍下約8秒鐘的影片，然後立即關火，「以前從來沒遇到過這種情況啊！」。

影片曝光後都引起網友熱議，笑言「太厲害了，做飯都能炒出龍捲風！」、「你是中華小當家吧，炒個菜還自帶特效」。

不過有大陸媒體引述中學物理老師表示，這現象與塵捲風的成因基本一致，而並非是網友所說的龍捲風，塵捲風和龍捲風從感官上相似，但實際上是有區別的。當炒鍋加熱後，鍋裏熱氣上升，而大連天氣已經轉冷，室外冷空氣不斷進入，冷熱空氣相遇後水蒸氣凝結下降，鍋中形成了對流，在抽油煙機垂直抽吸的吸力以及吹進室內冷風的動量共同作用下，氣體開始旋轉，形成了「塵捲風」。他表示，石女士遇到的情況，須同時滿足多種條件才能發生，也屬於一種巧合，出於安全起見，不建議網友模仿。

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文章授權轉載自《香港01》