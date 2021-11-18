快訊

【F-16漫長等待】超級F-16聯隊讓空軍戰力大增 但經費、裝備與人力是大隱憂

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

4度偷香油錢必「上香參拜」 小偷遭逮解釋：希望保佑我不被抓

香港01 / 李納德
大陸福建一名男子走入廟內偷香油錢，每次偷完都會上香參拜，背後原因竟是想神明保祐。 圖／微博影片截圖
大陸福建一名男子走入廟內偷香油錢，每次偷完都會上香參拜，背後原因竟是想神明保祐。 圖／微博影片截圖

偷竊犯罪還奢求菩薩保祐？大陸近日流傳一段監視錄影畫面，顯示福建一名男子鬼鬼祟祟走入寺廟，在神桌前行來行去，趁無人在場時悄悄從香油箱偷錢，事後更扮成信眾，繼續上香參拜。管理員發現失竊後報警，警方調查後拘捕涉案小偷，發現他已經四度偷香油錢，而離開時上香，原來是希望神明保佑自己不會被捕。網友知道小偷上香原因後，笑言他與神明「爭吃」，被捕是「佛祖顯靈了」。

案發於11月8日，福建泉州一名男子入廟偷香油錢後被保安發現。從監視器畫面所見，穿黑衣的男子走入寺廟內，在神桌前行來行去，又走近門口查看外面有沒有人，之後轉身行近香油箱，拿出一張連繩的卡紙，像釣魚似的將香油錢從箱內「釣」出來。

小偷得手後將錢收好，隨即下跪上香參拜，表現得像普通信眾般虔誠。管理員其後發現失竊後報案，當地警方在同一天說將姓黃男子拘捕。警方表示，黃男承認自己先後四次到該景區內盜竊香油錢，由於他擔心事情敗露，每次偷錢後都會上一炷香，希望保佑自己不會被捕。黃男四次犯案合計偷了數百元（人民幣），目前正被行政拘留，案件仍然在查。

事件令網友笑翻，留言「事實證明，這不靈」、「如果沒錢了，去拿錢吃飯犯法嗎」、「是的菩薩同意了，他打手勢同意的」、「這是在跟神明『爭吃』啊」。不過，不少人認為他會被捕證明「佛祖顯靈了」，「佛祖：『沒想到吧，我報的警。』」、「菩薩說本來都瞌睡了被你叫醒了」。

男子將偷到手的香油錢默默收好，接著到神桌前上香參拜。 圖／微博影片截圖
男子將偷到手的香油錢默默收好，接著到神桌前上香參拜。 圖／微博影片截圖

延伸閱讀：

加班真好？　山東公司掛多條鼓勵加班標語惹議　監管部門介入調查

福建13歲女童打工期間遭多人性侵　父母竟同意女兒與其中一人訂婚

文章授權轉載自《香港01》

福建 偷竊 監視器 人民幣

延伸閱讀

137公斤男最愛炸雞 醫生在血液抽出「2公升油漿」怵目驚心

婚攝「拍800張失焦照片」新婚夫妻花2萬元換一肚子氣

「盼疫情越多越好」女師發文嘆沒時間休息 遭行政拘留

大陸直播App主播秀私密部位 誘觀眾打賞、還會借錢

相關新聞

4度偷香油錢必「上香參拜」 小偷遭逮解釋：希望保佑我不被抓

偷竊犯罪還奢求菩薩保祐？大陸近日流傳一段監視錄影畫面，顯示福建一名男子鬼鬼祟祟走入寺廟，在神桌前行來行去，趁無人在場時悄悄從香油箱偷錢，事後更扮成信眾，繼續上香參拜。管理員發現失竊後報警，警方調查後拘捕涉案小偷，發現他已經四度偷香油錢，而離開時上香，原來是希望神明保佑自己不會被捕。網友知道小偷上香原因後，笑言他與神明「爭吃」，被捕是「佛祖顯靈了」。

「盼疫情越多越好」女師發文嘆沒時間休息 遭行政拘留

大連疫情持續，當地一名28歲教師在微博發文「不希望大連疫情停止、希望越多越好」，引發公憤。當地警方17日晚表示，這名教師...

婚攝「拍800張失焦照片」新婚夫妻花2萬元換一肚子氣

婚禮是人生大事，每對新人都希望當天可以留下美好的紀錄，貴陽有兩對新婚夫妻請來攝影師卻拍出一肚子氣。只見攝影師拍出來的80...

陸大學「體測沒過不准畢業」 每學期還得跑百公里

雲南大學宣布，2020級學生開始，嚴格執行學生畢業與體測成績（須達50分）掛鉤的政策，從2021級新生開始，這一要求進一...

137公斤男最愛炸雞 醫生在血液抽出「2公升油漿」怵目驚心

武漢一名33歲胖漢平日暴吃暴喝，最喜歡吃炸雞，因為身體超重而在醫院進行切胃減重手術時，醫生竟在他的血液中分離出一大袋油漿，足足有2公升之多。

四川涼山的NBA 黑鷹少年球隊5打12一戰成名圈粉

在四川涼山彝族自治州甘洛縣的大山裡，有一支球技精湛的少年籃球隊，隊員是一群8到12歲的少年，因籃球夢而走到一起。今年9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。