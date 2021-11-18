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137公斤男最愛炸雞 醫生在血液抽出「2公升油漿」怵目驚心
中國大陸媒體報道指，武漢一名33歲胖漢平日暴吃暴喝，最喜歡吃炸雞，因為身體超重而在醫院進行切胃減重手術時，醫生竟在他的血液中分離出一大袋油漿，足足有2公升之多。
陸媒《極目新聞》15日報道指，33歲的王先生平日工作壓力大，經常不吃早餐，中午就暴吃，晚上還喜歡吃宵夜，自言「喜歡大魚大肉，最喜歡炸雞」。身高1.75米的他，體重達到了137公斤，還檢查出有脂肪肝，而且時常感覺上腹部疼痛，於是決定到武漢大學中南醫院進行切胃減重的手術。
醫生為王先生檢查後發現他的血脂高到爆表，進行血液檢查時，從血管中抽出來的血在靜置一段時間後，竟呈現牛奶一樣的白色。由於王先生血液裡的脂肪含量過高，進行手術的話可能會出現脂肪栓塞或手術後胰腺炎，導致有生命危險。
於是醫生決定先為王先生做血漿置換，做法類似腎臟透析（洗腎）一樣，先將他的血液引出體外，對油脂進行「過濾」再回輸。3個多小時的置換後，醫生從王先生的血液中分離出了一大袋接近2公升的油漿。
在血脂降至正常指標範圍後，醫生為王先生進行了袖狀胃切除微創手術，將他的胃縮至以前的1/3。在手術中更發現，王先生的胰腺已有炎症，這正是導致他上腹部疼痛的原因，如果再拖下去，還很可能會發生胰腺炎。
手術完成後，醫生特別將那袋「油漿」拿到王先生面前，王先生看到後也感到震驚。他特地掂量了一下，聽到有2公升之多後，更連聲表示「看著害怕啊」。
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文章授權轉載自《香港01》
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