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老翁網路邂逅英國女兵堅持轉帳3.7萬 7警接力游說3小時勸阻

香港01 / 撰文：安祖娜
1名六旬老翁疑遇上電話騙案，一度打算轉帳「報關費」至陌生戶口，幸獲多名警員輪流勸阻。（澎湃新聞圖片）
1名六旬老翁疑遇上電話騙案，一度打算轉帳「報關費」至陌生戶口，幸獲多名警員輪流勸阻。（澎湃新聞圖片）

雖然網上情緣已成為「家傳戶曉」的詐騙手法，但不時仍有人墮進騙局。上海1名六旬老翁早前於網絡「邂逅」了1名英國女兵，對方聲稱郵寄了1份包裹給他，要求他繳付8500元人民幣（約3.7萬新台幣）報關費。老翁遂向女兒查詢轉帳方法，身處異地的女兒察覺不妥只好報警求助，警員其後將老翁帶到派出所，7名民警花了3小時接力游說，才成功勸阻老翁放棄轉帳避免受騙。

事發上月31日早上，上海閔行公安分局杜行派出所接獲身處異地的陳姓女子求助，指其六旬父親懷疑遇上電話騙案，打算轉帳予1名陌生男子作為收取郵件的報關費。警員接報後趕至現場，陳姓老翁表示，於網上認識了1名英國女兵，對方委託1名張姓朋友，郵寄了3件衣物及1隻勞力士「綠水鬼」手錶給他。

老翁按心儀女兵的指示，與其張姓「友人」聯絡，對方聲稱包裹已從英國寄至北京，但須先繳付8500元人民幣（約3.7萬新台幣）報關費至指定帳戶才能繼續送遞。老翁打算繳款，卻發現銀行卡內餘額不足，向女兒求助時遭揭發。

警員向老翁指出，事件很可能是典型騙案，解釋已處理過多宗使用類似手法的案件，又即場致電快遞公司詢問報關流程，告知他報關費不會轉帳至私人戶口。不過頑固的老翁仍然堅持，稱自己曾與「英國女兵」見過面，堅信自己交友是正當的事，並不存在上當或受騙，甚至明言「謝謝你們的好意，但我錢還是要轉的」。

幸好警員未有放棄，派出所內的反詐專管員、值班長、副所長和所長等7人輪流「上陣」，接力游說陳姓老翁足足3小時，更將他帶到派出所附近的銀行查詢。

最終老翁按警員建議，告知張姓「友人」自己已到派出所接受調查，對方便再沒回覆，而他亦因而決定放棄轉帳。事後警員再次向老翁了解，得知所謂英國女兵亦已「人間蒸發」杳無音訊，老翁亦終於面對現實，刪除對方的聯絡方式。

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文章授權轉載自《香港01》

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