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賊扮職員混入手機店 短短20秒摸走13隻iPhone 13 Pro Max

香港01 / 撰文：楊婉婷
竊賊（紅圈示）走近顧客，疑將手機全部放入背囊，得手後離開。（讀者提供影片截圖）
竊賊（紅圈示）走近顧客，疑將手機全部放入背囊，得手後離開。（讀者提供影片截圖）

香港旺角先達廣場手機舖遭獨行賊偷走13部iPhone 13 Pro Max，店主損失慘重失港幣16萬元（約新台幣57萬元），發布監視器片段，希望早日緝拿匪徒。

據店主黃先生透露，15日下午2時許，客人到舖頭出售13部iPhone 13 Pro Max 256GB手機，總金額為港幣16萬元（約新台幣57萬元）。由於舖頭只有港幣13萬元（約新台幣46萬元）現款，他將手機放上貨架後，便到另一舖頭取尾款，沒料到離開短短2分鐘，竟有一名賊人公然打開舖頭櫃門，在客人面前掃走貨架上的手機，犯案時間僅20秒。黃先生指賊人進入店舖前曾與客人有數句對話，懷疑試圖令客人放下戒心，誘導對方以為自己是職員。

根據監視器片段可見，當時一名男顧客站在店外等候黃先生，此時一名戴黑框眼鏡的中年男靠近，他身前有一個紅色背囊。他與顧客閒聊兩句後，隨即打開櫃檯門及走入店內，相信正將貨架上的手機一手掃入背囊內。店外顧客雖然曾投以奇怪的眼神，但未有出言阻止，疑誤以為男子是職員。短短20秒內，男子已擸走13部iPhone 13 Pro Max 256GB手機，然後淡定背好背囊及離開店舖。

黃先生返回店舖後，仍未發現手機被人偷去，將尾款交予客人後，欲檢查貨物時，始驚覺手機已不翼而飛。他慌忙查看店內的監視器，豈料禍不單行，監視器竟因無線網絡故障已沒有任何紀錄，輾轉間他終向鄰店取得片段，揭發有賊人公然入店舖盜竊，立即致電報警求助。軍裝警員及刑事調查隊探員其後到場調查，惟賊人已逃去無蹤。

該名男賊人年約35至40歲， 肥胖身材，身高1.75米，案發時身穿灰色上衣、米色背心、黑長褲、黑鞋，並戴黑框眼鏡。黃先生表示，事發前不曾見過該名男子，亦不察覺有任何異樣，坦言近日先達廣場屢爆打鬥事件，治安欠佳，故近日的警覺性有所提高，可惜防不勝防。

他續指，自己在先達廣場開店逾5年，不曾遇竊。他形容賊人公然在商場偷竊，肆無忌憚，而且手法純熟，相信分兩、三次便將手機全部放入背囊內。他希望警方早日緝拿賊人歸案。

警方表示，下午2時37分，接獲先達廣場一間店舖的店主報案，指在門口擺放13部iPhone，當他去廁所回來後，發現全部被人盜去。案件現列作盜竊處理。

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文章授權轉載自《香港01》

偷竊 iPhone 13 Pro Max

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