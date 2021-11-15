伴郎怨新郎「相戀10年陪你娶別人」 再曝這樁婚事有暗黑內幕

社群軟體抖音近日一支「最佳前任」影片引發熱議，一名婚禮伴郎坦言，他與新郎是交往十年的戀人，但最後卻沒有結婚，此外他還爆料，新娘是一名女同志，新郎砸下人民幣500萬元（約新台幣2178萬元）才說服新娘結婚。

根據「瓜媒體」報導指出，一名伴郎透過抖音分享一場婚禮，吸引超過50萬人次觀看，他坦言，他與新郎認識25年、相戀10年，兩人在2018年底分手，他自稱是「最佳前任」，難過表示「談了10年，然後陪你娶了別人，我還給你作伴郎，最佳前任，最終都沒活成我們當初說的樣子」。

大陸一名伴郎坦言，他與新郎相戀十年，卻無疾而終。圖／取自 瓜媒體

由於大陸不允許同性戀情，因此這則深情告白的影片飽受大陸網友批評，伴郎抵擋不住網友攻擊，隨後爆料「新娘是一名女同志，新郎砸下人民幣500萬元，才說服對方結婚」，伴郎也呼籲網友「不需要再為新娘打抱不平」。

而這些後續說明仍無法抵擋網友怒火，多數人無法認同這種結婚手段，也有許多人質疑故事真實性，不少網友紛紛檢舉該影片，目前抖音平台原文已被刪除。