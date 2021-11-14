冬天座椅太冰！老婦親織毛墊逐一鋪公車座位 暖心善舉獲讚賞

公共交通工具除了不時發生博愛座爭議，其實還有不少暖心時刻！踏入冬季多地轉涼，日前河南有名婆婆坐巴士時，突拿出坐墊放在自己位子上，之後從袋裏拿出一大堆坐墊放在各個座位上。司機一問下，原來這些都是婆婆親手用毛線編織的坐墊，她擔心民眾冬天還是坐「凍櫈」，故帶來坐墊讓大家坐得暖點又舒服點。婆婆善舉暖透不少網民心，然而卻有不少人笑言這些坐墊應該很快被人偷走，「我們這是公交公司放了墊子，沒幾天就沒了」。

11月10日，河南鄭州有名婆婆坐巴士時，從隨身袋子中拿出紅白色坐墊，放在巴士的座椅上。司機好奇一問，得知婆婆覺得天氣轉涼，「車是涼櫈子，乘客坐上時有時候特別涼」，她想讓其他乘客坐得舒適一點，才帶來毛墊。

婆婆不單在自己位置放上毛墊，原來她袋子裏有一大堆，她之後走到車內各座位，逐一將毛墊放上去。車上另一名乘客從婆婆手上接過毛墊，馬上放在自己的椅子上。司機擔心準備這麼多坐墊花費不菲，婆婆卻說這些都是用家裏毛線自己親手織的，「獻一點自己的愛心吧」。司機聽罷馬上向婆婆道謝。

事件暖透許多網民心，「暖的不止是屁股，還有心」。然而，也有不少網民提到婆婆出發點故然是好，「但之後怎清理是個問題」、「之前座位還能消毒，這個怎麼消毒」。不過更多網民擔心另一大問題，「不敢說後續，也許全被人順（偷）走了」、「一程車不知少幾多個」、「然後又被別的老太太拿走了」。有人分享，他們那邊是巴士公司在冬天放了墊子，「沒幾天就沒了」。

婆婆說天氣變冷但巴士座椅很涼，故自己織了毛墊，希望乘客們坐得舒適點又暖點。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》