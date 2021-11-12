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男子遭豬撞落河道 人豬同被困靠消防解救 內情超無厘頭

香港01 / 撰文：李納德
1名男子在河邊見到有豬走來走去，竟忽發奇想上前攔截，結果被豬撞落河道，最終人豬同被困。（中國消防微博影片截圖）
1名男子在河邊見到有豬走來走去，竟忽發奇想上前攔截，結果被豬撞落河道，最終人豬同被困。（中國消防微博影片截圖）

豬不會無緣無故撞人吧？安徽1名男子日前行過河邊時，見到有隻豬來走來走去，他竟然「忽發奇想」走近想攔下豬隻。未料這隻豬不好惹，蠻力一衝就將男子撞落河道，但因衝得太盡，結果連豬也掉下去，人豬同被困。

消防接報到場，發現男子腳部受傷而且被豬壓着，先將他救出及安排送院，然後還要返回河道，花一番工夫把重逾百公斤的豬救起。有網友直指出事原因實在太無厘頭，又指男子是「先撩者賤」、「活該」，竟不自量力想攔住一頭豬，結果自討莾吃，又大嘆消防員救人又救豬很辛苦，讚揚他們尊重生命，惟那隻豬很大機會「救上來就被吃了吧」，感慨生命真是充滿矛盾。

消防員到場發現男子腳受傷，豬趴在他身旁不動，先將男子救起送院。（中國消防微博影片截圖）
消防員到場發現男子腳受傷，豬趴在他身旁不動，先將男子救起送院。（中國消防微博影片截圖）

中國消防在微博分享這宗豬撞人事件，安徽省黃山市屯溪區本月8日有1名男子經過一條河時，發現有隻豬在河邊走來走去，他「忽發奇想」竟然上前想將豬攔住。未料男子被豬一個衝刺就撞落河道，豬也因為衝得太過頭，自己都掉了進去，結果人豬被困，而且是豬壓着人。

消防員接報到場，發現男子坐在河道的雜草中無法動彈，而豬趴了在他身上也是完全不動。由於男子腳部受傷，消防員先將他救出，再用擔架送上救護車；消防員之後再折返回河道救豬，多人合力先用繩將豬綁穩，邊五花大綁邊說「乖、乖、乖」安撫豬的情緒，然後又搬又抬，由於豬重逾百公斤，要合4人之力才能抬出，非常辛苦才將能豬搬上路面。

消防員救人後返回綁起豬隻搬回路面，由於豬重逾百公斤，要合4人之力才能抬出。（中國消防微博影片截圖）
消防員救人後返回綁起豬隻搬回路面，由於豬重逾百公斤，要合4人之力才能抬出。（中國消防微博影片截圖）

網友對指出事原因實在太無厘頭，疑惑該名男子當時到底在想什麼？「竟然想到用肉身去攔這麼大隻豬」，又直斥其舉動是「先撩者賤」，受傷是活該。網友又留言讚揚消防員不忘拯救動物，「任何生命都值得尊重」，「又救人又救豬，這讓消防員如何是好」。

不過，許多壞心眼網友看到男子被豬撞落河就笑翻，「被豬撞進河道有點搞笑」、「雖然珍重生命，但我還是想笑」。更紛紛說這隻豬應該「以身相許」，慰勞消防員，「救上來就被吃了吧」、「豬：把我煮了犒勞一下」、「吃的乾乾淨淨別浪費就是對動物最大的尊重」、「我記得有個新聞就是消防員撲滅了農場的大火，救出一堆小豬，幾個月後小豬被主人製成火腿送給消防員」。

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文章授權轉載自《香港01》

消防員 小豬

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