快訊

二級警戒延長至11月29日 有條件開放有陪侍八大行業

移工入境鬆綁！11月11日起實施 採全部集中檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抖音農村夫婦淳樸形象擁千萬粉絲 網友揭造假「全家都演員」

香港01 / 撰文：林芷瑩
抖音網紅夫婦「牛愛芳的小春花」，因淳樸形象擁過千萬粉絲。（網易新聞）
抖音網紅夫婦「牛愛芳的小春花」，因淳樸形象擁過千萬粉絲。（網易新聞）

抖音網紅夫婦「牛愛芳的小春花」，因拍片分享農村生活、美食等深受網友喜愛。自去年11月發布首條短片，不足一年就有超過1900萬粉絲，甚至每段短片都有過百萬點擊。然而，有網友揭發一切全是騙局，牛愛芳、小春花並非真名，兩人亦只是演員，甚至自營一間公司、住豪宅。

《網易新聞》報道，在鏡頭前，牛愛芳和小春花是非常淳樸、善良的農民，育有一個兒子，小春花更是非常孝順家姑。全家每天都一起務農、在牛棚前吃飯，或者煮一些農民的家常美食。他們住的房屋沒有裝修，家中養了10多頭牛和豬，還有鴿、雞、鴨等。

雖然一家四口在農村生活，卻讓人感受到家庭幸福美滿，網友都紛紛關注倆夫婦。不過，有網友找到牛愛芳夫婦過往的影片帳號「堅強哥和章脆」，只見他們「住豪屋」，享用各種美食，與現在的生活截然不同。

有網友推斷，「堅強哥和章脆」應該是倆夫婦生兒子時經營的帳號。惟令人不解的是，連未出生的孩子都被劇本包含在內；在牛愛芳的影片中，兒子是一個健康的孩子，但堅強哥帳號發布的影片中，兒子被說成是畸形腦癱，家人甚至要求小春花無論如何都要誕下兒子。值得注意的是，他們的居住環境不俗，完全不像牛愛芳夫婦口中所說的「沒房子住，還要住在山上」。

此外，有自稱與牛愛芳同村的網友表示，牛愛芳山上的房屋和牛欄都是專門拍片用，平時倆夫婦根本不會居住。有網友發現，2018年時牛愛芳夫婦就經營了2個帳號，一個紀錄生活、一個紀錄美食，但2個帳號都沒有成功，影片中還出現牛愛芳的爺爺以及村內賣牛的老翁，即他們幾位也是演員。相關片段被網友發現後，堅強哥的帳號已光速刪除所有影片。

有知情人透露，牛愛芳早於2017年已經營「新邵脆脆網絡科技有限公司」，公司法定代表人為章脆，即小春花本人，而公司董事長名為周易雲，估計就是牛愛芳；他們靠賣竹筒酒賺了過百萬，全款在縣城買了一套豪宅。

隨着愈來愈多的真相被揭發，牛愛芳的帳號直接公開發布道歉聲明，表示以前翻拍別人的影片，才令網友覺得全家都是演員，更坦言「如果大家不喜歡就取關（取消關注）我們吧，對不起，讓大家失望了」。

延伸閱讀：

浙江竹編師傅TikTok爆紅吸500萬粉絲　短片播放量超3300萬

王俊棠為細仔王東泰慶祝29歲生日　屋企太細被嫌寒酸：有愛就好

文章授權轉載自《香港01》

網紅 農民

延伸閱讀

國外麥當勞店員「實錄3分鐘」超噁油鍋 曝開店前1hr真相

他大學畢業1年靠加密幣月賺60萬卻被父母逼上班 網曝關鍵重點

扶正舊愛空姐女友 週刊爆王泉仁再婚要當爸

王必勝稱不適當關係已結束 妻：對我傷害很大 還沒原諒他

相關新聞

抖音農村夫婦淳樸形象擁千萬粉絲 網友揭造假「全家都演員」

抖音網紅夫婦「牛愛芳的小春花」，因拍片分享農村生活、美食等深受網友喜愛。自去年11月發布首條短片，不足一年就有超過1900萬粉絲，甚至每段短片都有過百萬點擊。然而，有網友揭發一切全是騙局，牛愛芳、小春花並非真名，兩人亦只是演員，甚至自營一間公司、住豪宅。

婦人一頓吃1.5公斤肉患高脂血症胰腺炎 竟抽出「奶茶血」

近日，廣州一名53歲女子在晚餐一口氣吃了3斤（1.5公斤）牛肉和海參燉雞等食物，之後突然出現腹部劇烈疼痛，到醫院就診後被診斷為高脂血症胰腺炎，靜脈血放置後竟然還出現了類似奶茶的顏色。

女網購卸妝油 廣東直送哈爾濱商品凍成「雪」

大陸多地近日迎來「斷崖式」降溫，黑龍江哈爾濱的氣溫一度跌至零下10度以下，與廣東更是有逾30度的溫差。有哈爾濱市民近日表示，自己網購的卸妝油竟變成了一罐「雪」。

為了吃火鍋雪中走4小時 帥哥狼狽變「乞丐」

暴雪連日來襲擊中國東北地區，各地災情不斷，內蒙古通遼有一男子為了去姊姊家吃火鍋，在暴雪中步行四個小時，變成「乞丐模樣」的...

凶宅不凶？法拍屋24小時試睡直播 法官現場釋疑

「起拍價120萬元(人民幣，下同)，保證金24萬元，增價幅度6000元。」位於江蘇省蘇州、面積約82平米的一處「凶宅」，...

影／驚人！瘋牛大街衝刺撞翻騎士 中國大陸特警當街擊斃

中國大陸廣西玉林市9日發生一起水牛大鬧事件，一頭水牛發瘋似的在街上狂奔，直接用雙角撞翻一名停等紅燈的騎士，還跑進一家中藥舖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。