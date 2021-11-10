婦人一頓吃1.5公斤肉患高脂血症胰腺炎 竟抽出「奶茶血」

近日，廣州一名53歲女子在晚餐一口氣吃了3斤（1.5公斤）牛肉和海參燉雞等食物，之後突然出現腹部劇烈疼痛，到醫院就診後被診斷為高脂血症胰腺炎，靜脈血放置後竟然還出現了類似奶茶的顏色。

《廣州日報》9日報道指，該名張姓女子平時特別喜歡吃肉，而且總覺得自己營養不良，身體虛弱，因此進補也更頻繁。事發當晚，張女一下子就吃了3斤牛肉和海參燉雞等食物，感到腹痛後到南方醫科大學中西醫結合醫院就診，抽血化驗發現血脂嚴重超標，高達114.2的血脂指標值比正常人高了整整67倍，總膽固醇指標也達到了22.85，是正常人的4倍，脂肪酶達534.1。

尤其嚇人的是，張女的靜脈血放置後出現了類似奶茶的顏色。醫生診斷張女患上高脂血症胰腺炎，並出現腎功能衰竭情況，病情危重，隨即為其進行搶救。

該院的重症醫學科主任李宙表示：「每年都會出現幾個高脂血症胰腺炎的患者，但指標這麼高還是非常令人驚訝！」

經過醫護人員的全力搶救，張女病情得到控制，驚人的高脂血症得到控制，血脂指標下降到7，腹部疼痛也不再出現，病情逐步好轉，目前已康復出院。

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文章授權轉載自《香港01》