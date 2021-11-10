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女網購卸妝油 廣東直送哈爾濱商品凍成「雪」
大陸多地近日迎來「斷崖式」降溫，黑龍江哈爾濱的氣溫一度跌至零下10度以下，與廣東更是有逾30度的溫差。有哈爾濱市民近日表示，自己網購的卸妝油竟變成了一罐「雪」。
來自哈爾濱的張女士網購了一支卸妝油，惟拆開包裹後卻發現自己收到的是一支卸妝「雪」，這亦令她懷疑到，可能是商家在惡搞。
張女士4日網購了一支卸妝油，8日收到貨品。該包裹由廣東發往哈爾濱，經歷溫度的變化，卸妝油意外地凝固成了卸妝「雪」。
張女士指，將卸妝「雪」在屋內放置一個下午後，終於恢復成卸妝油，「讓它冷靜一會就好了」。
事件登上微博熱搜後，引發了不少來自東北的網民的共鳴，紛紛表示自己有著類似的經歷，更有網民稱收到自己網購的牛奶後，發現被凍成了「奶磚」。
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文章授權轉載自《香港01》
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