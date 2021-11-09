快訊

滅音式嘲諷：習近平祝「中國記者節快樂」？

住花蓮出差花蓮！基層不滿主管領5萬出差費 台鐵：符合規定

女患罕見「爆炸頭綜合症」睡覺常被巨響炸醒 每晚達四五次

香港01 / 撰文：朱加樟
女患「爆炸頭綜合症」（Exploding Head Syndrome，又稱「大腦綜合症」），睡覺時會被突然的巨響吵醒，醒來後又發現很安靜。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
女患「爆炸頭綜合症」（Exploding Head Syndrome，又稱「大腦綜合症」），睡覺時會被突然的巨響吵醒，醒來後又發現很安靜。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

在近一年的時間裡，浙江一名50多歲的女子幾乎每晚睡覺都會被突然的巨響吵醒，醒來後又發現四周很安靜，有時候一個晚上更會這樣重覆醒來四五次。

直到她去醫院就診後，才得知自己患上「爆炸頭綜合症」（Exploding Head Syndrome，又稱「大腦綜合症」）。

陸媒《錢江晚報》8日報道指，浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院神經內科主任醫師張力三為該女子進行睡眠監測後，發現她患上「爆炸頭綜合症」。

張力三解釋，爆炸頭綜合症是一種罕見的異態睡眠，患者從睡夢中醒來時會感覺到巨大的噪音，以及伴隨睡眠而來的一系列問題。患者感覺到的噪音包括鈸的碰撞聲、炸彈爆炸聲等。

張力三稱，爆炸頭綜合症的發生原因尚不清楚，一般是在人非常疲倦或承受壓力時可能會更頻繁地發生，目前尚不清楚有多少人患上。女性可能比男性更易患上爆炸頭綜合症，患者包括所有年齡段，甚至有患者不到10歲，首次出現時的平均年齡為58歲。

以該女患者為例，她剛好處在更年期，情緒不大好，疫情之後經營的生意又出了些問題，所以睡眠一直不好，精神壓力也比較大。

張力三又指，爆炸頭綜合症可能會與頭痛綜合症相混淆。但與頭痛不同的是，爆炸頭綜合症通常是一種無痛的發作，沒有揮之不去的疼痛。對於爆炸頭綜合症，一般不需要使用藥物，最重要的是患者要作息規律，保證有充足的睡眠，保持良好的精神狀態。

延伸閱讀：

瞓得少恐失智補眠都無用？研究：睡7小時最佳助提升認知力

嚴重鼻鼾是先兆？簡單評估即知自己是否高危人士

文章授權轉載自《香港01》

睡眠 頭痛 噪音

延伸閱讀

市場買生雞腿「一隻100」 她傻眼：好像光天化日被搶劫

表妹玩壞五萬塊人偶 姑媽不認帳喊：不過就是破塑膠

影／印度父子騎機車載鞭炮引發爆炸 車體支解當場死亡

她加碼券沒中卻收「200元安慰券」通知 謎底揭曉竟是男友佈局

相關新聞

女患罕見「爆炸頭綜合症」睡覺常被巨響炸醒 每晚達四五次

在近一年的時間裡，浙江一名50多歲的女子幾乎每晚睡覺都會被突然的巨響吵醒，醒來後又發現四周很安靜，有時候一個晚上更會這樣重覆醒來四五次。

女學生「戴浴帽吃螺螄粉」影片瘋傳親述原因 網友讚有道理

戴浴帽吃螺螄粉居然能登上微博熱搜？日前，中國大陸河北1間高校有女學生戴上浴帽在學生飯堂吃螺螄粉的影片爆紅，還登上微博熱搜。女同學接受大陸媒體訪問時解釋因為洗了頭，擔心頭髮會沾上螺螄粉濃烈氣味，故選擇戴上浴帽，還笑言認為「沒人會看」，所以才會出現這身裝扮。網友竟紛紛指女生做法「合理」，更稱「學到了」，又認同螺螄粉真的臭，笑言「再穿一身隔離服，連衣服也省的洗了」。

傻眼…南京地鐵車廂出現大媽擺攤「賣雞」

南京地鐵成了流動地攤？近日有網友爆料稱，一名中年女子在在南京地鐵10號線上「擺攤」賣雞，讓一旁民眾看傻眼。網傳視頻顯示，...

慈雲山肉檔包裝雞放店外 群鼠「開餐」 民眾驚嚇

繼去年7月、8月黃大仙大成街市有老鼠橫行吃蔬果及秀茂坪街市有豬殼放在地，引來最少十隻老鼠「開餐」後，facebook近日...

承包整個快遞櫃？陸女雙11買逾百件物品 保安驚呆了

一段「杭州女子雙十一取快遞驚呆保安」的影片，近日上了熱搜。影片中，快遞櫃從上至下快速打開，開了一列又一列，聲音清脆，甚至還有些節奏感。看著加起來總計100多件物品...

送貨籃上鼠隻還比雞隻多！網友親賭凌晨店家開門前景象

香港街頭鼠患問題令人困擾，有慈雲山居民拍到一間豬肉蔬菜專門店外，出現約有十隻老鼠爬上擺放食物的籃子疑似在「開餐」，而且每隻都身形巨大，嚇得網友驚呼「老鼠大隻，居然還比雞大隻」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。