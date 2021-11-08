女學生「戴浴帽吃螺螄粉」影片瘋傳親述原因 網友讚有道理

戴浴帽吃螺螄粉居然能登上微博熱搜？日前，中國大陸河北1間高校有女學生戴上浴帽在學生飯堂吃螺螄粉的影片爆紅，還登上微博熱搜。女同學接受大陸媒體訪問時解釋因為洗了頭，擔心頭髮會沾上螺螄粉濃烈氣味，故選擇戴上浴帽，還笑言認為「沒人會看」，所以才會出現這身裝扮。網友竟紛紛指女生做法「合理」，更稱「學到了」，又認同螺螄粉真的臭，笑言「再穿一身隔離服，連衣服也省的洗了」。

中國河北保定有2名高中女學生戴着浴帽去食堂，旁若無人地點了螺螄粉來吃，有人拍下影片放上網路，隨即爆紅引來關注，甚至登上微博熱搜。大陸媒體訪問當中的女生劉同學，她解釋是擔心吃螺絲粉後頭髮會沾上氣味，所以才戴上頭套。

劉同學表示，當天上午她們洗了頭，晚上吃飯時又特別想吃那個螺絲粉，但是擔心吃完後頭髮會特別的臭，然後就想到這個辦法，「自己會覺得尷尬，但是我朋友跟我說放心吧，沒有人關心，沒有人看你，事實證明確實也沒什麼人看我」，但影片發到網路上，料不到會那麼多人圍觀。

戴浴帽吃螺螄粉的原因曝光後，又引起新一輪網友熱議，不少人笑言表示理解，又稱「方法總比困難多」、「螺螄粉是真的臭，但是奈何臭才好吃」、「為了螺螄粉，應該是值得」、「解鎖吃貨的新姿勢（新知識的諧音）」。有不少人認為這是個好方法，因為螺螄粉的味道的確大，而且不是人人喜歡，「吃了螺螄粉進電梯才是社死」，但這樣戴浴帽至少晚上不用再洗頭。

不過有網友指事件不是大事，居然登上了熱搜，揶揄「這麼大的事怎麼現在才報道」。更有人馬上認出是保定學院，指該校經常用各方式上熱搜，「熱搜第二？一看河北保定一學院就感覺到了可能是保院，果然點開一看確實是，奇奇怪怪的方式上熱搜」。

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文章授權轉載自《香港01》