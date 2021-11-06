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送貨籃上鼠隻還比雞隻多！網友親賭凌晨店家開門前景象

香港01 / 文．卡洛兒
擷自香港01
擷自香港01

香港街頭鼠患問題令人困擾，有慈雲山居民拍到一間豬肉蔬菜專門店外，出現約有十隻老鼠爬上擺放食物的籃子疑似在「開餐」，而且每隻都身形巨大，嚇得網友驚呼「老鼠大隻，居然還比雞大隻」。

有網民今日（6日）凌晨在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發文，並上傳2張照片，只見在一間豬肉蔬菜專門店門外，擺放了兩座3層高、放滿食物的送貨籃，最頂層則放有冰鮮雞隻。可怕的是，貨籃內除了凍肉外，還有堆滿約10隻老鼠，而且每隻都身形巨大。

照片震撼一票網友，紛紛驚呼恐怖，「老鼠群就是要比大隻」、「大過雞隻了」，又擔心食物衛生情況，「好多隻老鼠吃到的話，會不會吃壞人肚子」；也有網友指已叫家傭不要前往該餐廳買食物；有人還笑言，「當地人在餵浪浪老鼠，你不要多事啦」。

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文章授權轉載自《香港01》

老鼠 香港

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